Al cierre de agosto 2025, más de 73 000 adultos mayores que fueron parte del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) recibirán una buena noticia relacionada con la devolución de los aportes que realizaron. Pues, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú) anunció que en las próximas horas empezará la distribución del pago correspondiente al Reintegro 4. Por lo tanto, los beneficiarios de este litado podrán cobrar a través del Banco de la Nación su dinero, siempre que hayan verificado que su Documento Nacional de Identidad (DNI) esté en el listado oficial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO VERIFICAR SI FORMO PARTE DEL REINTEGRO 4 DEL FONAVI?

En medio de pagos de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú) confirmó, para La República, que a partir del jueves 28 de agosto se empezará a pagar el esperado Reintegro 4 a aproximadamente a 73 729 adultos mayores. Por lo tanto, tras la aprobación de la resolución administrativa el 26 de agosto y publicada al día siguiente en el diario El Peruano, se espera que los beneficiarios puedan cobrar a través del Banco de la Nación con solo DNI.

De esta manera, se aplicarán ciertos criterios etarios, es decir, que podrán formar parte del beneficio 62 235 fonavistas vivos que tengan más de 68 años hasta el 31 de julio de 2025 y 11 494 titulares adultos fallecidos mayores de 89 años a más, favoreciendo a sus herederos. No obstante, a pesar de que hasta el momento no se puede consultar en alguna plataforma, esto será posible luego de que se oficialice el pago del Reintegro 4 mediante la página web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. A través de esta herramienta digital, los usuarios podrán realizar la consulta únicamente con su documento de identidad, y el sistema mostrará de manera automática si integran el padrón oficial.

En cuanto a la esperada Lista 22, el representante del Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, indicó que se pagaría a los adultos mayores que conformen el padrón a partir de noviembre. Este listado estaría integrado por más de 170 mil fonavistas que no recibieron ningún tipo de pago hasta el momento, por lo que esperan recibir información de la secretaría técnica de la PCM. Por otra parte, Luzuriaga confirmó que, por ahora, no existe recursos para continuar con los pagos en el 2026.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento. Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y calaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, sin S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, indicó el titular de la Comisión Ad Hoc.