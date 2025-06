Con el objetivo de reducir la contaminación sonora que perjudica tanto la salud de los vecinos de la capital, visitantes y comerciantes formales, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la retención de megáfonos y triciclos que son utilizados mayormente por los ambulantes, quienes suelen ofrecer sus productos como papas con huevo, frutas, ropa, electrodomésticos, entre otros, para llamar clientela. Así, también se ordenó la imposición de una severa multa para quienes infrinjan la normativa, ya que el objetivo es mantener los niveles permitidos y evitar perjuicios a la ciudadanía. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO ES LA MULTA PARA LOS TRICICLEROS QUE USEN MEGÁFONOS EN LIMA?

Este jueves 5 de junio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció las disposiciones y sanciones que se le impondrán a aquellos comerciantes que, con el objetivo de vender sus productos, utilizan el megáfono como herramienta de trabajo para atraer clientes. Y es que una de las zonas más afectadas por la alta contaminación sonora es el Centro Histórico de Lima, cuyas principales calles se encuentran abarrotadas de ambulantes.

Por ello, en entrevista para RPP, la gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, Mariella Falla, indicó que los agentes municipales están facultados para supervisar y hacer cumplir las nuevas medidas, pues, en caso de incumplimiento por sobrepasar los 60 decibeles, que es el límite permitido, procederán a retener la bocina y decomisar el triciclo de los vendedores. Esta medida tiene como objetivo evitar daños en la salud e incomodidades en los residentes, visitantes o trabajadores formales de estos lugares, así como también promover la formalidad.

“La mayoría excede porque te ponen ‘pitahaya, ‘pitahaya’. Después pasan los decibeles sonoros -unidad de medida utilizada para expresar el nivel de intensidad o presión sonora-. Acá 60 sobre todo ellos sobrepasan los decibeles, por lo cual hablamos de contaminación sonora”, explicó Faya para mencionado medio. Sin embargo, eso no es todo, ya que los inspectores municipales llevan a cabo recorridos, a fin de detectar, intervenir y sancionar. Por ello, en caso de la vulneración, se suma una multa que llega a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, a S/ 5,350.

Esta disposición se basa, según la MML, en las constantes quejas de los transeúntes y vecinos, quienes se ven afectados por el incomodo ruido que realizan los informales durante todo el día. De hecho, un grupo de comerciantes aplaudió estas restricciones y pidió a las autoridades más seguridad en la zona. “Tiene que haber seguridad, no tiene que haber tanto, [pues] malogra el oído, genera malestar. Cuando estaba lleno de ambulantes por aquí, tenía que decirles [que bajaran su volumen], pero ellos no te hacen caso, te amenazan. ‘Eso no es tu problema, yo tengo que vender’, [decían]. Tú preocúpate de tus cosas. Felizmente ya está ordenándose”, contó.