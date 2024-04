En el mundo de las loterías, una que ha destacado en el Perú a lo largo de los años y mantiene su vigencia es La Tinka, la cual es reconocida a nivel nacional y sigue capturando la atención de miles de ciudadanos peruanos y extranjeros que sueñan con algún día ganar un grandioso premio económico.

Uno de los afortunados que pudo hacer realidad su deseo de ser millonario con la lotería peruana fue un joven que reside en el distrito de Comas, quien sin imaginarlo se ha ganado más de 11 millones de soles. Sin embargo, lo increíble de su historia no es el monto que obtuvo, sino que logró ser ganador con una inversión de tan solo 5 soles. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO UN JOVEN DE COMAS GANÓ EL POZO MILLONARIO DE LA TINKA CON 5 SOLES?

El joven residente del distrito de Comas, Lima, ganó el pozo millonario de la Tinka tan solo invirtiendo 5 soles, una suma que estaba destinada inicialmente para su pasaje. Tras llevarse a cabo el sorteo, el joven peruano decidió revisar sus jugadas al día siguiente y quedó asombrado al descubrir que era el ganador del premio mayor, que ascendía a más de 11 millones de soles.

Según relató el propio ganador a través del canal de YouTube de La Tinka, inicialmente estaba indeciso entre regresar a casa en mototaxi o invertir en la lotería. Finalmente, optó por comprar un boleto de la Tinka y caminar a su casa. Al día siguiente, lo embargó la emoción al darse cuenta de que era el afortunado ganador.

“Un día saliendo del trabajo, no sabía si regresar en mototaxi o invertir ese dinerito en mi Tinka. Al final me compré una Tinka y decidí ir caminando (a mi casa). La mejor inversión que tuve en mi vida. Al día siguiente del sorteo cotejé mi jugada (…) Creí que estaba soñando o que mi celular estaba mal, pero no. Era yo (el ganador)”, contó el joven afortunado.

¿CUÁL FUE LA ESTRATEGIA DEL JOVEN A LA HORA DE ELEGIR LOS NÚMEROS QUE LE OTORGARON EL PREMIO MILLONARIO?

La estrategia que utilizó este joven es una de las clásicas de las personas a la hora de jugar alguna lotería: la típica elección de marcar los números de la fecha de cumpleaños de sus seres queridos. Según el joven, solo tuvo que marcar la fecha del onomástico de su hijo, esposa y el suyo.

“Los números que me dieron la suerte fueron el cumpleaños de mis hijos, el de mi esposa y el mío. Además, la cábala de Año Nuevo me sirvió: bañarme en ruda y vestirme de amarillo”, mencionó.

¿EN QUÉ GASTARÁ EL JOVEN EL MILLONARIO PREMIO?

El ganador proveniente de Comas tiene proyectado invertir el dinero ganado gracias a La Tinka en abrir una empresa, comprarle una casa a sus padres y darse el gusto de realizar un viaje soñado con su esposa a las playas de Cancún.

¿CUÁNTO ES EL MONTO QUE DESCUENTAN AL GANADOR DEL POZO MILLONARIO DE LA TINKA Y POR QUÉ?

Es importante mencionar que el último ganador de los S/11 millones tendrá que pagar una fuerte suma de dinero de acuerdo con las normas de La Tinka y del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). El premio se encuentra sujeto a impuestos y la tasa para loterías es el 10% del valor total del monto ganado.

Esta cláusula se puede encontrar en el artículo 29 del reglamento de La Tinka: “Todos los premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones de ley a cargo de los ganadores”. De tal manera, el 10% del pozo millonario sería S/1 927 863, por lo que será descontado del premio ganado y será pagado.

¿QUÉ ES LA TINKA?

La Tinka es una marca de lotería peruana, así como marca paraguas de otras modalidades de apuestas como Kábala, Ganagol, Gana Diario, Te Apuesto y Kinelo.

Las reglas de este juego de lotería constan de un “boleto de la suerte” en el que se deberá colocar 6 números en un rango 1-45. Esto te da como probabilidad al menos 8.145.060 combinaciones existentes, de las cuales solo una combinación será la ganadora del gran pozo millonario.

Según estimaciones de la misma empresa, hasta la fecha La Tinka ha entregado más de 1.500 millones de soles hasta el 2021.

La Tinka se juega los días miércoles y domingos, y se puede ver el sorteo a las 10:50 PM por América TV desde la televisión, y en Facebook o YouTube desde el celular o laptop.

Por otro lado, para conocimiento general, el término Tinka está relacionado a un ritual que realizaban los habitantes del antiguo Perú. Este proceso consistía en rociar chica y aguardiente en dirección hacia arriba para que los espíritus les den suerte.

¿CUÁNTO PUEDO GANAR EN LA TINKA?

Existen dos maneras de jugar La Tinka, de manera presencial a través de los puntos ubicados en diversos centros comerciales y farmacias; y de manera online.

Para jugar de manera online, primero debes crear una cuenta en la página web de La Tinka, siempre y cuando seas mayor de 18 años. Allí, deberás completar un formulario con tus datos personales.

Cuando verifiques tu cuenta de La Tinka tendrás que cargar el saldo para poder jugar. Para hacerlo solo debes seguir los pasos que te indican en la pantalla. Puedes elegir el método de pago que mejor se acomode a tu uso, como: Visa, Mastercard, Agora, Interbank, BCP, Pagoefectivo, Safetypay y Lotocard. En la mayoría puedes hacer un abono mínimo de 5 o 20 soles.

Una vez realizado el depósito, debes marcar 6 números o más en la zona de juego y confirmar tu compra. Para una jugada simple de S/ 5, debes marcar en la zona de juego 6 números de un total de 46.

Una vez hayas decidido bien tu selección, deberás seleccionar “finaliza tu compra”.

Recuerda que: