Por Redacción EC

Lo que debía ser una noche llena de emoción y celebración para los fanáticos que esperaban ver a su artista favorito sobre el escenario terminó convirtiéndose en una mala experiencia, luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura del Arena 1, donde se presentaba Robbie Williams. Esto ocurrió luego de que se detectaran deficiencias en las condiciones de seguridad del evento, situación que, según las autoridades municipales, podría poner en riesgo la vida de los asistentes. En ese sentido, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades y evaluar la aplicación de multas en caso correspondan. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.