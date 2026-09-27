Lo que debía ser una noche llena de emoción y celebración para los fanáticos que esperaban ver a su artista favorito sobre el escenario terminó convirtiéndose en una mala experiencia, luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura del Arena 1, donde se presentaba Robbie Williams. Esto ocurrió luego de que se detectaran deficiencias en las condiciones de seguridad del evento, situación que, según las autoridades municipales, podría poner en riesgo la vida de los asistentes. En ese sentido, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades y evaluar la aplicación de multas en caso correspondan. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO PODRÍA SER LA MULTA PARA LAS EMPRESAS ORGANIZADORAS TRAS LA CANCELACIÓN DE LA SEGUNDA FECHA DEL CONCIERTO DE ROBBIE WILLIAMS?

Todo inició cuando el puente peatonal Parque Belén presentó dificultades en uno de sus accesos, lo que perjudicó a cientos de asistentes que acudieron al primer concierto de Robbie Williams en la Costa Verde. Ante la falta de vías, algunos treparon por el acantilado y otros caminaron por la vía vehicular, generando congestión y problemas de circulación hacia el malecón de San Miguel, conforme comparte Infobae. De esta manera, tras la cancelación de la segunda fecha, Indecopi inició una investigación preliminar para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

#robbiewilliams #derechosdelconsumidor #abogadoperu #peru ♬ sonido original - Jose Luis Guther @abog.joseluisguther ¿Te cancelaron el concierto y no te devuelven tu plata? 🎟️ Estos son los 5 pasos para presentar tu reclamo ante INDECOPI desde tu celular. 1. Junta tus pruebas: entrada, comprobante de compra y comunicado de cancelación. Si viajaste desde provincia, guarda pasajes, hotel y traslados. 2. Reclama primero en el Libro de Reclamaciones de la empresa. Tienen 15 días hábiles improrrogables para responderte. 3. Si no responden, entra a Reclama Virtual de INDECOPI. 4. Cuenta lo que pasó y pide la devolución de tu entrada y tus gastos. 5. Envía y guarda tu número de registro. Tu entrada se canceló, pero tus derechos no. ¿Necesitas ayuda con tu reclamo? Escríbeme al WhatsApp 900 913 708. #indecopi

Mientras tanto, el organismo público indicó que quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso de sus entradas dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Para ello, se deberá informar oportunamente sobre el procedimiento y habilitar los canales correspondientes para gestionar la devolución. Así, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi Lima Norte informó que, en caso de incumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor, podrían imponerse multas de hasta 450 UIT (S/2,4 millones), además de medidas correctivas a favor de los consumidores.

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO ENTREGAR EL TOTAL DE ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN EL INDECOPI?

En dialogo para un medio local, la representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Rosa Morán, explicó que, basándose en la guía ‘Checa tu Cole’ de Indecopi, los colegios a nivel nacional se encuentran prohibidos de solicitar el total de los útiles escolares durante los primeros días de clases, por lo que se deben considerar fechas establecidas para la entrega de estos materiales, de acuerdo con las necesidades para el desarrollo de las clases. Eso no es todo, en el caso de los libros, indispensables para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, la especialista indicó que no es obligatorio que sean nuevos.

En cuanto a los uniformes escolares, los padres de familia podrán comprarlo en cualquier establecimiento de su elección. “Existe la libertad de cada centro educativo para programar las actividades que se van a realizar en el año y en base a ello se hace una proyección de lo que se va a emplear, sin embargo para la entrega de los útiles, es importante que los colegios sean razonables y, a través de su reglamento interno, consideren plazos que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje que tendrá el alumno para solicitar los materiales”, sostuvo Morán, conforme comparte América TV.