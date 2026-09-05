En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 26 millones de peruanos se alistan para acudir a las urnas y elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que alrededor de 1,7 millones de ciudadanos mayores de edad con el DNI vencido podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones. No obstante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el local de votación no necesariamente será el mismo que fue asignado en elecciones anteriores. Por ello, instó a los electores a verificar con anticipación su local ante una posible reubicación a solo algunas semanas de una nueva jornada electoral. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LA ONPE RECOMIENDA VERIFICAR EL LOCAL DE VOTACIÓN EN ESTAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

En primer lugar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ya no será posible realizar cambios de local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 de octubre de 2026. Por ello, a los ciudadanos les corresponderá sufragar en el lugar asignado dentro de su distrito, de acuerdo con la información registrada en su DNI. En ese contexto, la ONPE habilitó la plataforma “Conoce tu local de votación” (LINK), donde los peruanos podrán consultar con su documento de identidad su lugar de sufragio, número de mesa, número de orden y verificar si fueron designados como miembros de mesa.

@panamericanatelevision La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma digital oficial para que la ciudadanía consulte su local de votación, número de mesa y orden en el padrón para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La institución recomienda realizar la verificación con anticipación, especialmente a los nuevos electores y ante posibles cambios por emergencias climáticas. 🗳️🇵🇪 #ONPE #Elecciones2026 #LocalDeVotación #panamericanatv #24horas ♬ sonido original - Panamericana Televisión

Sin embargo, el organismo electoral dejó en claro que el local de votación podría modificarse incluso el mismo día de las elecciones, por lo que recomienda verificar previamente el lugar asignado antes de acudir a sufragar con el objetivo de evitar severas multas que impidan luego a realizar diversos trámites. “Tu local de votación podría cambiar, incluso el mismo día de la elección, por motivos ajenos a la ONPE. Antes de acudir a votar, confirma tu local asignado”, indicó en su plataforma.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS LOCALES DE VOTACIÓN EN ESTAS ERM 2026?

La ONPE dispuso el cambio de ciertos lugares de votación debido a deficiencias relacionadas con la infraestructura y las condiciones de seguridad. A continuación, te presentamos, compartido por El Popular, la relación de estas instituciones: