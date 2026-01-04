Los jubilados afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) recibirán un incremento de S/100 en la pensión correspondiente a enero de 2026, una medida que ya fue oficializada y que ha generado expectativa entre los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El reajuste responde a una decisión adoptada desde el Ejecutivo en el marco de cambios al régimen previsional.

Aunque el incremento ya está asegurado, existen precisiones clave sobre su aplicación, los beneficiarios y la forma en que se hará efectivo el pago. Conoce cuál es la razón del aumento, a quiénes alcanza y desde cuándo se reflejará en la pensión.

¿POR QUÉ SE APROBÓ EL AUMENTO DE 100 SOLES PARA LOS JUBILADOS DE LA ONP?

El incremento fue dispuesto como parte de una decisión del Ejecutivo orientada a reforzar el poder adquisitivo de los pensionistas del régimen de la Ley 19990. A través del Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, el MEF autorizó un reajuste mensual fijo con el fin de mejorar los ingresos de quienes reciben pensiones de menor monto dentro del sistema público.

¿QUIÉNES SON LOS PENSIONISTAS QUE RECIBIRÁN EL REAJUSTE?

El beneficio alcanza a pensionistas por jubilación e invalidez con pensión definitiva otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025. En el caso de los jubilados, se exige haber cumplido al menos 20 años de aportes al SNP. El aumento solo aplica a quienes perciben menos de S/1.000 mensuales, ya que ese monto se mantiene como límite máximo del régimen.

¿CÓMO SE APLICARÁ EL AUMENTO SI YA HUBO REAJUSTES PREVIOS?

Los pensionistas que hayan recibido incrementos anteriores no quedarán excluidos. La ONP realizará un ajuste complementario para que el aumento total alcance los S/100 fijados por la nueva norma, sin que el beneficiario deba realizar trámites adicionales, según informa el diario La República.

¿DESDE CUÁNDO SE PAGARÁ EL NUEVO MONTO Y CÓMO SE COBRARÁ?

Si bien el reajuste corresponde a enero de 2026, la ONP informó que el pago se hará efectivo desde febrero, debido a que la planilla del primer mes del año ya se encontraba cerrada. El depósito se realizará de forma automática a través de los canales habituales del Estado, sin necesidad de gestiones por parte del pensionista.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ONP Y LA AFP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.

