La búsqueda de información hoy puede estar relacionada a tanto personas naturales como jurídicas, y también automóviles registrados a nivel nacional, y ello como parte de los datos inscritos por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). En relación a la optimización de recursos y avance tecnológico puntual, hoy dicha entidad de Gobierno precisamente llama la atención anunciando la digitalización de 6 millones de títulos de propiedades inmuebles y vehicular, y correspondientes a oficinas de varias ciudades del Perú con la finalidad de buscar la preservación documentaria.

LA SUNARP ANUNCIA QUE 6 MILLONES DE TÍTULOS DE PROPIEDAD HAN SIDO DIGITALIZADOS Y PRONTO PODRÁN OBTENERSE SIN FORMAR LARGAS COLAS

Hacia fines de enero 2026, una gran noticia reciben los ciudadanos peruanos con títulos de propiedad archivados entre el 2016 y 2021, y esto luego que la Sunarp anunciara la digitalización de más de 5 millones 842 mil correspondientes a las oficinas registrales de Lima, Callao, Huaral, Huacho, Barranca y Cañete.

De acuerdo a la información compartida de manera oficial, dicha iniciativa forma parte de un “proyecto de inversión elaborado de manera conjunta con la Zona Registral N° IX“, y va a terminar constituyendo ”un producto emblemático para la institución, porque además la información digitalizada es validada por fedatario informático juramentado, garantizando la autenticidad y la seguridad de los documentos“.

Así lo ha expresado Manuel Montes Boza como superintendente nacional de la Sunarp, resaltando además que a corto plazo, los ciudadanos peruanos que así lo requieran, podrán acceder a la publicidad registral de sus títulos de propiedad archivados de “forma inmediata y a través de la web”, y evitando así formar largas colas de manera presencial, y también esperar el plazo reglamentario de hasta 3 días para la obtención de información puntual como persona natural o jurídica.

EL PASO A PASO PARA REALIZAR CONSULTA VEHICULAR VÍA SUNARP Y EN SOLO SEGUNDOS OBTENER IMPORTANTES DATOS

La importancia de diversos trámites radica muchas veces en la consulta de datos como aquellos relacionados a automóviles y sus propietarios gracias a plataforma que habilita la SUNARP gratuitamente.

El servicio brindado sin costo alguno, hoy te permite obtener información detallada acerca de los vehículos que figuran registrados en base de datos de dicha entidad gubernamental, siendo los siguientes pasos los mismos a partir de los cuales tienes la chance de verificarla:

Ingresa a plataforma única de la SUNARP

Pulsa donde dice “ACCEDE A NUESTROS SERVICIOS EN LÍNEA DE MANERA FÁCIL Y SEGURA” .

. Una vez dentro, busca “SERVICIOS GRATUITOS” y dale clic a “CONSULTA VEHICULAR”

En Datos de Búsqueda solo coloca el número de placa del auto que deseas ubicar para obtener información sobre sus características .

. Tras colocar el código captcha solicitado, finalmente te deben aparecer los datos relacionados a la consulta vehicular realizada.

Con respecto a la búsqueda como tal, la SUNARP remarca que el acceso de forma gratuita a los datos de los vehículos registrados a nivel nacional, suele producirse para facilitar el desarrollo de las operaciones de transferencia, y asimismo ayudar a “contrarrestar los actos ilícitos y delictivos que afectan la seguridad ciudadana” y el patrimonio de cada propietario.

LOS DATOS QUE REVELA LA CONSULTA VEHICULAR MEDIANTE BÚSQUEDA EN SUNARP