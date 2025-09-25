A lo largo de los últimos años desde el 2019, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha venido dando a conocer los detalles entorno a cierres de gran cantidad de cooperativas de ahorro y crédito, siendo en setiembre 2025 dos aquellas que acaban de ser disueltas. De acuerdo a la información compartida por dicho organismo autónomo, la decisión radica en razones puntuales tras disponer el sometimiento a régimen de intervención de ambas entidades financieras hoy excluidas de registro nacional.

ESTAS SON LAS DOS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUE HAN SIDO DISUELTAS POR LA SBS EN SETIEMBRE 2025

Han transcurrido 6 años desde que la SBS se encarga de supervisar también a las cooperativas de ahorro y crédito hacia donde muchos peruanos recurren para realizar depósitos a plazo fijo, por ejemplo, u obtener otros tipos de beneficios con dinero de por medio.

Es en ese sentido que tras el caso de Aelucoop, ahora llega la noticia de más disoluciones declaradas oficialmente, y mediante resoluciones que según dicho organismo, han determinado la exclusión del sistema de tanto Líderes Emprendedores Red Nacional como Nuevo Milenio Limitada.

Al respecto, te contamos que a inicios de agosto 2025, ambas cooperativas de ahorro y crédito fueron sometidas a régimen de intervención por encontrárseles incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, siendo ella la razón puntual de la decisión tomada y compartida a mediados de setiembre.

La SBS cumple con declarar la disolución de tanto la Cooperativa de Ahorro y Crédito Líderes Emprendedores Red Nacional como Nuevo Milenio Limitada a las cuales se les encontró en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. (Fuente: El Peruano)

La Resolución SBS N° 03366 declara la disolución de Líderes Emprendedores Red Nacional y dispone su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, mientras la número 3367 hace lo propio con Nuevo Milenio Limitada, indicando además que “en aplicación del artículo 9 del Reglamento de Regímenes Especiales, la publicación de la presente resolución conlleva a la continuidad de las prohibiciones impuestas durante el régimen de intervención”.

Cabe resaltar, que la decisión del organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, implica también la designación de “administradores temporales, principal y alterno, respectivamente” a fin de que, indistintamente cualquiera de los nombrados, lleven a cabo los actos necesarios para llevar adelante las respectivas separaciones e inhabilitaciones.

ESTO QUEDA PROHIBIDO DE REALIZAR EN CONTRA DE AMBAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DISUELTAS POR LA SBS