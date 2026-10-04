Este domingo 4 de octubre se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2026, jornada en la que más de 26 millones de ciudadanos están convocados para elegir a sus autoridades regionales, provinciales y distritales. En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que el incumplimiento del deber de sufragar puede generar una multa económica. La sanción por no votar se determina según el nivel de pobreza del distrito registrado como domicilio electoral, mientras que para los miembros de mesa existe una penalidad específica.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El JNE establece tres montos diferentes por no votar, de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito. Para los ciudadanos que tienen su domicilio electoral en un distrito considerado no pobre, la multa es de S/ 110, equivalente al 2 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026.

En los distritos clasificados como pobres, la sanción es de S/ 55, mientras que en aquellos considerados de extrema pobreza el monto disminuye a S/ 27,50. Esta clasificación corresponde al criterio establecido a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

¿Cuál es la cuarta multa y a quién se aplica?

La cuarta escala corresponde a los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, y no cumplen con la función asignada. En este caso, la multa es de S/ 275, equivalente al 5 % de la UIT de 2026. El monto es único y no cambia según la clasificación de pobreza del distrito.

Esta sanción también puede aplicarse a un elector que, ante la ausencia de los miembros de mesa correspondientes, sea requerido para integrar la mesa y se niegue injustificadamente. El JNE precisó que quienes tienen la responsabilidad de cumplir esta función deben presentarse para la instalación y desarrollo de la mesa de sufragio.

¿Se pueden acumular las multas por no votar y no ser miembro de mesa?

Sí. Un ciudadano designado como miembro de mesa puede recibir dos sanciones diferentes si no cumple ninguna de sus obligaciones electorales: una por no desempeñar la función asignada y otra por no votar. En un distrito considerado no pobre, por ejemplo, ambas penalidades alcanzarían conjuntamente los S/ 385.

El JNE también informó que las multas electorales pueden consultarse y pagarse mediante sus canales habilitados. La institución cuenta con una plataforma para verificar las sanciones pendientes y recordó que la existencia de una multa no restringe el uso del DNI ni el ejercicio de derechos civiles, comerciales, administrativos, judiciales o notariales.

Cómo consultar si tienes una multa electoral pendiente

El JNE cuenta con una plataforma oficial para verificar multas electorales. El ciudadano debe ingresar a multas.jne.gob.pe, registrar su número de DNI, aceptar las condiciones de uso y completar el código de seguridad. El sistema mostrará si existen deudas, el proceso electoral al que corresponden y el monto pendiente.gob+1

La consulta es recomendable antes de realizar trámites importantes, como renovar el DNI, solicitar documentos registrales, firmar una escritura o postular a un cargo público. También permite confirmar si una multa fue registrada de manera correcta y revisar oportunamente las opciones disponibles para pagarla o solicitar una dispensa, si la ausencia tuvo una causa justificada.