En los últimos años, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha establecido diversas normas y requisitos de licenciamiento que las casas de estudios superiores deben cumplir, ya sea en la calidad de sus profesores o en sus instalaciones, con el objetivo de revertir las deficiencias de la educación universitaria. En ese contexto, dicho organismo anunció que dos universidades peruanas cesarán sus operaciones en una fecha determinada debido a que no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANAS NO OBTUVIERON EL LICENCIAMIENTO DE SUNEDU?

A través de la resolución del Consejo Directivo n° 066-2020-SUNEDU/CD, la Sunedu denegó el licenciamiento a la Universidad Científica del Perú (UCP) debido a que no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) contenidos en el Plan de Adecuación presentada por la institución. Es decir, se detectaron inconsistencias en la asignación del presupuesto destinado a la planificación y a la Dirección Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa, así como que no dispuso de espacios adecuados que aseguren la continuidad del servicio educativo, especialmente para cursos de ingeniería.

Además, la Sunedu señaló que la UCP no implementó mecanismos que garanticen la mejora continua de sus docentes; incluso, ni aseguró una capacitación equitativa para ellos. De esta manera, dicha casa de estudio solicitó al organismo una ampliación excepcional hasta el próximo 16 de agosto de 2026 para la fecha de cese. Por su parte, la otra institución que dejará de operar es la Universidad Privada San Carlos que, mediante la resolución del Consejo Directivo n° 024-2020-SUNEDU/CD, indicaron que se le notificó que no tenían las “condiciones de habitabilidad para el desarrollo adecuado de sus horas académicas en sus aulas ni el cumplimiento de sus propios planes de seguridad”.

Eso no es todo, en el informe se detalló que la universidad carecía de líneas de investigación y de recursos económicos asignados para ponerlas en funcionamiento. Así, detectaron que cinco profesores con grado académico de bachiller no demostraron haber dictado clases previamente de la entrada en vigor de la Ley Universitaria. Otras son la falta de garantía en la prestación continua de los servicios de tópico y biblioteca, el incumplimiento de normas en beneficio de los becarios y la ausencia de una partida específica en el presupuesto institucional. Finalmente, la UPSC suspenderá todos sus servicios el 30 de agosto de 2025.