Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en el país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) determinó la edad máxima y los requisitos que deben cumplir los adultos mayores para obtener o renovar su licencia de conducir. Las reglas varían según el tipo de brevete y la edad del titular. A continuación, te contamos hasta qué edad se puede renovar la licencia y qué disposiciones adicionales están vigentes en 2025.

¿CUÁL ES LA EDAD MÁXIMA PARA RENOVAR O OBTENER UNA LICENCIA DE CONDUCIR EN 2025?

El Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir establece que los conductores profesionales pueden obtener o renovar su licencia hasta los 80 años de edad. A partir de los 70 años, todo solicitante debe pasar por un examen médico y psicológico realizado por una Entidad Certificadora de Salud acreditada por el MTC. Esta evaluación determina si el conductor mantiene las condiciones físicas y mentales necesarias para operar un vehículo con seguridad.

En el caso de las licencias no profesionales, la vigencia varía según la edad del titular:

Entre 70 y 75 años, la licencia tiene una duración de cinco años.

Entre 75 y 81 años, la validez se reduce a tres años.

Desde los 81 años en adelante, solo puede renovarse por dos años como máximo.

En todos los casos, es obligatorio contar con un certificado médico vigente y cumplir los requisitos establecidos por la normativa del MTC.

¿POR QUÉ EL MTC APLICA ESTOS CONTROLES A LOS CONDUCTORES MAYORES?

El MTC considera que las condiciones físicas y psicológicas pueden variar con la edad, lo que podría afectar la capacidad de reacción y la atención al conducir. Por ello, exige evaluaciones periódicas que permitan garantizar que los adultos mayores se encuentren en condiciones adecuadas para manejar sin poner en riesgo su seguridad ni la de otros usuarios de la vía.

¿QUÉ NUEVAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO RIGEN EN 2025?

El MTC actualizó el Reglamento Nacional de Tránsito, incorporando dos nuevas faltas muy graves: M45 y M46. La primera sanciona a los conductores que evadan el pago de peajes usando rutas no autorizadas, mientras que la segunda penaliza a quienes ocasionen daños a las casetas de peaje o a sus componentes operativos.

Ambas infracciones implican una multa del 12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/642 para el año 2025, además de la retención de la licencia y el internamiento del vehículo como sanciones complementarias, según informa el diario La República.

¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE MULTAS DE LA SUTRÁN?

La Sutrán actualizó el Programa de Reducción de Sanciones (PRS), que permite acceder a descuentos en multas si el conductor reconoce su infracción y cumple ciertos requisitos. Para ello, deberá aprobar el Curso de Buenas Prácticas en Seguridad Vial y Cumplimiento Normativo, dictado a nivel nacional.

Los descuentos son del 95% para infracciones leves, 92% para graves y 90% para muy graves, incluso en casos con ejecución coactiva parcial. Sin embargo, el beneficio no aplica a quienes tengan sanciones firmes o infracciones del código F.1 del Reglamento Nacional de Transporte. Además, el infractor debe asumir su responsabilidad y comprometerse a no reincidir.