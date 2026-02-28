Por Redacción EC

En los últimos días, diversos distritos de Lima han registrado precipitaciones durante varias horas, lo que ha sorprendido a más de uno. Este evento climatológico, que se presentó con mayor intensidad el 25 de febrero, generó una serie de aniegos y la caída de un huaico en la parte alta de Chosica, así como damnificados en esta parte del país. Frente a esta alarmante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que mantiene activo su sistema de monitoreo con el fin de emitir alertas oportunas por lluvias y explicó las causas del impacto de este fenómeno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.