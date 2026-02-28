En los últimos días, diversos distritos de Lima han registrado precipitaciones durante varias horas, lo que ha sorprendido a más de uno. Este evento climatológico, que se presentó con mayor intensidad el 25 de febrero, generó una serie de aniegos y la caída de un huaico en la parte alta de Chosica, así como damnificados en esta parte del país. Frente a esta alarmante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que mantiene activo su sistema de monitoreo con el fin de emitir alertas oportunas por lluvias y explicó las causas del impacto de este fenómeno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE ORIGINARON LAS INTENSAS LLUVIAS EN LIMA, SEGÚN EL SENAMHI?

Las precipitaciones que se registraron durante los últimos días en varias partes de Lima han originado decenas de personas perjudicadas y varios daños materiales, tanto a viviendas como a negocios. Es así que, para entender un poco más sobre esta preocupante situación, el especialista en meteorología del Senamhi, Erick Rojas, explicó que este evento guarda relación con la temporada de lluvias en la sierra del país.

#ElDato #Senamhi #Minam En Lima, las localidades de la cuenca media del río Rímac registraron lluvias intensas durante la noche.



Según la red de estaciones ISAAC hasta las 24:00 h. los mayores acumulados se alcanzaron en California (12 mm) y en La Libertad (10.6 mm). pic.twitter.com/S771Q9iXCu — Senamhi (@Senamhiperu) February 26, 2026

Es decir, las nubes cargadas de humedad se desplazan desde la sierra hacia la costa nacional, motivo por el cual se presentó una fuerte llovizna en la capital. Así, entre los distritos que registraron el mayor impacto de este fenómeno se encuentran La Molina, Santa Anita, Chosica y Chaclacayo, así como Carabayllo, Puente Piedra y Comas. Finalmente, el especialista del Senamhi indicó que se espera nuevamente lluvias durante los primeros días de marzo en Lima, conforme comparte La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.