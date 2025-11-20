La Línea 1 del Metro de Lima iniciará una transformación que cambiará el ritmo de viaje de cientos de miles de usuarios. Con un plan de ampliación ya en marcha y un calendario definido para varios años, el sistema se prepara para operar con mayor capacidad y menores tiempos de espera en sus estaciones más concurridas.

La firma de una nueva adenda permitirá ejecutar nuevas inversiones, sumar trenes y optimizar la operación desde 2027. Estos cambios prometen un servicio más rápido y eficiente para toda la ciudad. Descubre qué mejoras vienen y cómo avanzará cada etapa del proyecto.

¿CUÁNDO SE FIRMARÁ LA ADENDA Y QUÉ IMPLICA PARA LA LÍNEA 1?

Las autoridades prevén oficializar la adenda del contrato de concesión entre marzo y abril de 2026, un paso clave para iniciar la ampliación de la Línea 1.

Según explicó Luis del Carpio, presidente del directorio de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), alcanzar esa fecha es un compromiso asumido con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el Ministerio de Transportes (MTC) y el Ministerio de Economía (MEF). “Es un gran reto, pero creo que se lo debemos a la ciudad”, expresó durante su participación en el congreso de Alamys.

Esta adenda permitirá ejecutar una inversión estimada en 2.700 millones de dólares, monto que incluye:

La compra de 31 trenes adicionales.

La ampliación de sistemas eléctricos y de mantenimiento.

Nuevas cocheras y obras operativas para reforzar el servicio.

Con estas mejoras, el objetivo es incrementar de forma gradual la capacidad del sistema, que actualmente traslada a 630.000 personas por día en su recorrido por 11 distritos entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

(Foto: Andina)

¿QUÉ CAMBIOS SE ESPERAN EN LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE TRENES?

La disminución de los intervalos será uno de los avances más evidentes para los usuarios. Hoy los trenes circulan cada tres minutos en hora punta, pero la ATU prevé recortes graduales.

José Carlos Soldevilla, director de Integración de Transporte Urbano, explicó a la agencia Andina que en 2027 el paso sería cada dos minutos y medio y, hacia 2030, descendería a dos minutos. Para 2033, el objetivo es operar con intervalos de un minuto y medio, lo que, según dijo, permitirá “duplicar la capacidad de pasajeros transportados” y atender mejor la demanda futura.

(Imagen: Andina)

¿CÓMO SERÁ EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO?

Tras suscribirse la adenda, el proceso tomará alrededor de cuatro años, periodo en el que se incorporarán trenes, se reforzará la red eléctrica y se ampliarán talleres. La concesionaria estima cerrar el año con 212 millones de pasajeros, 20.000 más que en 2024, y espera obtener la viabilidad técnica en diciembre junto a ProInversión y la ATU.

Además, la ATU resaltó que estas obras acompañarán la futura conexión con el Metropolitano mediante la Vía Expresa Grau, un corredor de casi tres kilómetros que unirá la Estación Central con la estación Grau de la Línea 1, permitiendo atender mayor demanda e integrar los sistemas de transporte urbano, según informa el diario La República.