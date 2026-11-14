Por Manuel Gomez

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, mientras avanzan los preparativos para la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio gratuito este 16 de noviembre. Esta medida permitirá que miles de feligreses se trasladen sin costo y lleguen hasta las inmediaciones del recinto. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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