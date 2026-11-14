Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, mientras avanzan los preparativos para la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicio gratuito este 16 de noviembre. Esta medida permitirá que miles de feligreses se trasladen sin costo y lleguen hasta las inmediaciones del recinto. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES PODRÁN VIAJAR GRATIS EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA POR LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

En el marco de las últimas actividades del papa León XIV en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció una buena noticia para los miles de feligreses que asistirán a la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco): la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito durante 24 horas. Es decir, desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, la Línea 1 ofrecerá viajes gratuitos, 142 recorridos adicionales y servicio ininterrumpido. De esta manera, los feligreses que viven lejos del recinto podrán trasladarse y asistir a la celebración eucarística sin inconvenientes.

Asimismo, el MTC dejó en claro que, durante la jornada de transporte gratuito, las boleterías y las máquinas de autoservicio permanecerán inhabilitadas, por lo que los usuarios no podrán comprar ni recargar sus tarjetas en ese momento. Finalmente, exhortó a los usuarios del tren a organizar sus desplazamientos antes de salir de casa, acudir a las estaciones con la debida anticipación y respetar las instrucciones del personal encargado de mantener el orden y la seguridad durante el recorrido. “El MTC se suma a este importante mensaje que brindará el Santo Padre en coordinación con la Línea 1, esta importante medida permitirá que, de manera gratuita, los usuarios puedan asistir con tranquilidad a la misa que se realizará en la Base Aérea de Las Palmas”, dijo el ministro Angello Tangherlini.

¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR AL INGRESO PARA LA SANTA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

Durante su visita al Perú, el papa León XIV presidirá la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Según informó el Arzobispado de Lima, los asistentes deberán contar con una entrada gratuita, nominativa e intransferible, emitida a través de Ticketmaster. Asimismo, anunció que el recinto recibirá a los fieles desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad. Así, para ingresar, deberán presentar obligatoriamente el documento de identidad registrado durante la inscripción y la entrada, ya sea en formato físico o digital.