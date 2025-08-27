Agosto 2025 está a punto de finalizar, pero antes, los adultos mayores que formaron parte del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) recibirán su dinero correspondiente al Reintegro 4. Son más de 73 000 fonavistas, quienes aportaron en la década de los 80 y 90, que se verán beneficiados con la devolución de sus aportes a través del Banco de la Nación. Según, la Comisión Ad Hoc, el presupuesto destinado exclusivamente al cuarto grupo de reintegros asciende a S/ 255,055,274.54. De esta manera, se estableció una plataforma web que permite a los ciudadanos verificar si forman parte de este listado oficial con solo el Documento Nacional de Identidad (DNI). En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

LINK PARA CONSULTAR CON DNI SI TE CORRESPONDE EL PAGO DEL REINTEGRO 4 DEL FONAVI

Con respecto a los pagos de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas del Perú (Fenaf Perú), confirmó que a partir de este jueves 28 de agosto se empezará a pagar el esperado Reintegro 4 a aproximadamente a 73 729 adultos mayores. Por lo tanto, tras la aprobación de los informes técnicos y legales, así como de la firma del padrón de beneficiarios, se oficializó en el diario El Peruano. Por ello, se espera que los fonavistas puedan cobrar sus devoluciones a través del Banco de la Nación con solo DNI.

De esta manera, se aplicarán ciertos criterios etarios, es decir, que podrán formar parte del beneficio 62 246 fonavistas vivos que tengan más de 68 años hasta el 31 de julio de 2025 y 11 493 titulares adultos fallecidos mayores de 89 años a más, favoreciendo a sus herederos. Así, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital que permite consultar con el DNI si forman parte de la devolución a través de este LINK. Al ingresar, la herramienta digital mostrará de manera automática y detallada si integran el padrón oficial.

Son más de 73 000 fonavistas, quienes aportaron en la década de los 80 y 90, que se verán beneficiados con la devolución de sus aportes a través del Banco de la Nación. Foto: Captura Fonavi

En el caso de la esperada Lista 22, el representante del Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, indicó que se pagaría a los adultos mayores que conformen el padrón a partir de noviembre. Este listado estaría integrado por más de 170 mil fonavistas que no recibieron ningún tipo de pago hasta el momento, por lo que esperan recibir información de la secretaría técnica de la PCM. Por otra parte, Luzuriaga confirmó que, por ahora, no existe recursos para continuar con los pagos en el 2026.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento. Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y calaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, sin S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, indicó el titular de la Comisión Ad Hoc.