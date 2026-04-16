Tras el cierre de las mesas de votación en esta crucial jornada del domingo 12 y lunes 13 de abril, la expectativa nacional se concentra ahora en el conteo oficial de los votos que definirán el rumbo del país para los próximos cinco años. ¿Qué candidatos pasarán a segunda vuelta? Sigue el avance del conteo oficial de la ONPE con los resultados en tiempo real de las Elecciones Generales 2026.

¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS RESULTADOS OFICIALES ACTUALIZADOS?

La ciudadania puede acceder al enlace en la página web de las Elecciones Generales 2026 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la cual permite conocer los resultados oficiales de los comicios.

Puedes ver AQUÍ el avance de los resultados oficiales de las elecciones generales 2026, el cual definirá, mediante el voto popular, al nuevo presidente de la República, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

¿QUÉ CARGOS SE DEFINEN EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

El proceso convocado para este domingo 12 de abril, que se desarrolla desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es decisivo para el futuro político del país. En estas mesas de votación se definirá no solo al próximo presidente y sus respectivos vicepresidentes, sino también la nueva conformación del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados, junto a los delegados que representarán al Perú ante el Parlamento Andino.

(Foto: Andina)

¿EN QUÉ FECHA SE REALIZARÍA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

De acuerdo con el cronograma oficial de los organismos electorales, el domingo 7 de junio de 2026 es el día designado para que la población regrese a los centros de votación en caso de una eventual segunda etapa.

Este procedimiento se activa obligatoriamente si ninguno de los postulantes a la presidencia consigue superar el 50% de los sufragios válidos durante la jornada del 12 de abril. En esta instancia decisiva, el electorado deberá elegir únicamente entre las dos opciones que hayan recolectado la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, definiendo así quién llevará las riendas del país por los siguientes cinco años.

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