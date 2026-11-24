Los estudiantes de segundo de secundaria que buscan ingresar a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) tienen pocas horas para completar su inscripción al proceso de admisión 2027. El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que el registro virtual vence este martes 24 de noviembre y que la convocatoria ofrece 2.698 vacantes distribuidas en 25 instituciones educativas del país. Una de las fechas más esperadas por las familias será el viernes 27 de noviembre, cuando se publicará la lista de postulantes aptos para continuar con las siguientes etapas de evaluación.

¿Cuál es el LINK oficial para inscribirse a los colegios COAR 2027?

Los padres de familia, tutores o apoderados legales deben ingresar a la plataforma oficial habilitada por el Minedu para realizar el registro de los estudiantes. La inscripción es completamente gratuita y estará disponible hasta las 11:59 p. m. de este martes 24 de noviembre de 2026. INSCRIBIRSE AQUÍ – LINK OFICIAL

Para completar el procedimiento, el responsable debe verificar que el escolar cumpla las condiciones establecidas, ingresar los datos solicitados, seleccionar un solo COAR entre las opciones habilitadas y revisar que toda la información sea correcta. Al finalizar, la plataforma generará una constancia de inscripción y las declaraciones juradas correspondientes. Es fundamental descargar estos documentos, pues la constancia acredita que el registro se realizó correctamente.

¿Quiénes pueden postular a los Colegios de Alto Rendimiento?

La convocatoria está dirigida a estudiantes que culminaron primero de secundaria durante 2025 y actualmente cursan segundo grado en una institución educativa pública de Educación Básica Regular. Uno de los requisitos académicos es haber ocupado alguno de los diez primeros puestos de su promoción al finalizar el primer año de secundaria.

También pueden participar los escolares que hayan obtenido el primer puesto en la etapa regional de los concursos educativos o juegos escolares organizados por el Minedu durante 2025 o 2026, siempre que cumplan las demás condiciones establecidas en las bases del proceso de admisión.

Entre los requisitos adicionales figura tener como máximo 15 años cumplidos al 31 de marzo de 2027, contar con nacionalidad peruana o presentar la documentación correspondiente en caso de ser extranjero y disponer de la autorización del padre, madre, tutor o apoderado legal. Todos estos criterios deben cumplirse para participar en el proceso.

¿Cuándo publicará el Minedu la lista de postulantes aptos COAR 2027?

De acuerdo con el cronograma oficial, el viernes 27 de noviembre de 2026 se publicará la relación de estudiantes que cumplen los requisitos para continuar en el proceso de admisión. Las familias deberán revisar esta lista para comprobar si el postulante fue considerado apto para participar en la primera fase de evaluación.

En caso de encontrar alguna observación o no estar de acuerdo con el resultado de la inscripción, el cronograma contempla un periodo para presentar reclamos del 28 al 30 de noviembre. Las respuestas del Minedu se comunicarán entre el 1 y el 3 de diciembre. Por ello, es importante conservar la constancia de registro y revisar las comunicaciones oficiales.

¿Cuándo serán los exámenes de admisión para los colegios COAR 2027?

La primera fase de evaluación está programada para el 13 de diciembre de 2026. En esta etapa se medirán las habilidades cognitivas de los estudiantes, mediante evaluaciones relacionadas con las competencias de Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología.

La segunda fase se desarrollará entre el 13 y el 16 de enero de 2027 y estará orientada a evaluar las habilidades socioemocionales, motivacionales, de autonomía y convivencia. Finalmente, el Minedu publicará los resultados definitivos el 25 de enero de 2027. Los estudiantes seleccionados podrán continuar con la asignación de vacantes y el proceso de matrícula, previsto entre el 15 de febrero y el 1 de marzo.

¿Dónde solicitar información sobre la inscripción COAR?

Las familias que tengan problemas para completar el registro pueden solicitar orientación al personal del COAR de su región, al especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente o al director de la institución educativa donde estudia el postulante.

También pueden comunicarse con la mesa de ayuda central del proceso de admisión:

Teléfonos y WhatsApp: 989 183 099, 983 098 942 y 989 183 703.

Correo electrónico: admisioncoar@minedu.gob.pe.

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Toda la información, los requisitos y el cronograma se encuentran disponibles en el portal oficial de los Colegios de Alto Rendimiento del Minedu.