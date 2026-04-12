Por José Templo

Tras el cierre de las mesas de votación en esta crucial jornada del domingo 12 de abril, la expectativa nacional se concentra ahora en el conteo oficial de los votos que definirán el rumbo del país para los próximos cinco años. En un escenario político marcado por la gran cantidad de candidatos y la alta probabilidad de una segunda vuelta, la transparencia en el manejo de las actas se vuelve fundamental para calmar la incertidumbre de los más de 27 millones de peruanos convocados a las urnas. Para facilitar este proceso, la autoridad electoral ha puesto en marcha una herramienta tecnológica que permite a cualquier ciudadano vigilar el avance de las cifras desde su dispositivo móvil o computadora de manera inmediata. Descubre dónde puedes acceder a la plataforma oficial para consultar los reportes actualizados y el avance del conteo de votos en cada rincón del territorio nacional.

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