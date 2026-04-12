Tras el cierre de las mesas de votación en esta crucial jornada del domingo 12 de abril, la expectativa nacional se concentra ahora en el conteo oficial de los votos que definirán el rumbo del país para los próximos cinco años. En un escenario político marcado por la gran cantidad de candidatos y la alta probabilidad de una segunda vuelta, la transparencia en el manejo de las actas se vuelve fundamental para calmar la incertidumbre de los más de 27 millones de peruanos convocados a las urnas. Para facilitar este proceso, la autoridad electoral ha puesto en marcha una herramienta tecnológica que permite a cualquier ciudadano vigilar el avance de las cifras desde su dispositivo móvil o computadora de manera inmediata. Descubre dónde puedes acceder a la plataforma oficial para consultar los reportes actualizados y el avance del conteo de votos en cada rincón del territorio nacional.

¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS RESULTADOS OFICIALES ACTUALIZADOS?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha puesto en funcionamiento un portal digital denominado “Resultados en tiempo real”, diseñado específicamente para que la población realice un monitoreo constante de la revisión de votos. A través de este espacio virtual, es posible observar cómo se van registrando las actas electorales a medida que ingresan a los centros de cómputo distribuidos por todo el Perú.

Plataforma de "Resultados en tiempo real" de la ONPE. | Foto: ONPE

Cabe precisar que, aunque la herramienta ya se encuentra disponible para el público, aún no se han revelado cifras oficiales. La carga de datos se realiza de forma progresiva, por lo que los primeros números aparecerán en el sistema conforme avance el trabajo de los especialistas en cada sede de procesamiento.

¿QUÉ CARGOS SE DEFINEN EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

El proceso convocado para este domingo 12 de abril, que se desarrolla desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es decisivo para el futuro político del país. En estas mesas de votación se definirá no solo al próximo presidente y sus respectivos vicepresidentes, sino también la nueva conformación del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados, junto a los delegados que representarán al Perú ante el Parlamento Andino.

(Foto: Andina)

¿POR QUÉ ES PROBABLE QUE HAYA UNA SEGUNDA VUELTA?

La razón principal es que hay demasiados candidatos compitiendo al mismo tiempo, lo que hace que exista una alta dispersión de votos. Para ganar hoy mismo, alguien tendría que sacar más de la mitad de todos los votos, pero con más de 30 personas en las cédulas, es casi imposible que una sola logre tanto apoyo. El ambiente político está tan dividido que, según los expertos, incluso alguien con muy pocos votos podría terminar pasando a la ronda final, según informa Infobae.

Por eso, todo apunta a que hoy no se decidirá nada y que los dos más votados tendrán que enfrentarse cara a cara en junio para ver quién se queda finalmente con la presidencia.

¿EN QUÉ FECHA SE REALIZARÍA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

De acuerdo con el cronograma oficial de los organismos electorales, el domingo 7 de junio de 2026 es el día designado para que la población regrese a los centros de votación en caso de una eventual segunda etapa.

Este procedimiento se activa obligatoriamente si ninguno de los postulantes a la presidencia consigue superar el 50% de los sufragios válidos durante la jornada del 12 de abril. En esta instancia decisiva, el electorado deberá elegir únicamente entre las dos opciones que hayan recolectado la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, definiendo así quién llevará las riendas del país por los siguientes cinco años.

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