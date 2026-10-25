La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevó a cabo este sábado 24 de octubre la tercera jornada de su examen de admisión 2027-I, en la que participaron postulantes a las carreras de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. Tras rendir la evaluación, los aspirantes quedaron a la espera de conocer sus resultados, que podrán consultar mediante la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión cuando la información sea publicada.

La prueba forma parte del proceso de selección de nuevos estudiantes que integrarán la comunidad académica de la Decana de América en el próximo ciclo universitario. Durante esta jornada, cientos de jóvenes pusieron a prueba sus conocimientos con la esperanza de conseguir una de las vacantes disponibles en las especialidades de esta área profesional. Para muchos, el examen representa un paso decisivo en el camino hacia la carrera universitaria que eligieron.

¡Atención postulante! Este es el link oficial para consultar los resultados de San Marcos 2027-I

Tras culminar la tercera jornada del examen de admisión 2027-I de la UNMSM, los postulantes podrán revisar sus resultados a través de la página oficial de la Oficina Central de Admisión. Para conocer su desempeño, deberán ingresar al siguiente enlace: https://admision.unmsm.edu.pe/Website20271/A/202/results.html, donde se concentra la información correspondiente al proceso de ingreso.

Sin embargo, la consulta de los puntajes dependerá de que la universidad habilite la opción destinada a mostrar los resultados. El ícono correspondiente aparecerá cuando la información esté disponible, por lo que quienes aún no puedan acceder deberán regresar al portal y verificar las actualizaciones. Asimismo, se recomienda utilizar únicamente los canales institucionales para confirmar los puntajes y conocer si obtuvieron una vacante, evitando páginas no autorizadas que puedan difundir información falsa o comprometer sus datos personales.

Conoce las carreras que aumentaron considerando las necesidades de los futuros profesionales

La tercera jornada del examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reunió a postulantes que aspiran a ingresar a diversas carreras del área de Ciencias de la Salud. Entre las especialidades convocadas estuvieron Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Farmacia y Bioquímica, Ciencias de los Alimentos, Toxicología, Odontología, Medicina Veterinaria y Psicología. También se incluyeron Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, además de las distintas especialidades de Tecnología Médica.

En los exteriores de la ciudad universitaria, la expectativa se hizo presente entre los familiares y acompañantes que llegaron para respaldar a los jóvenes antes de su ingreso. Mientras algunos aguardaban con atención el desarrollo de la jornada, el personal encargado supervisaba el acceso de los aspirantes. Todo se desarrolló bajo las medidas de seguridad y organización dispuestas por las autoridades universitarias para garantizar el orden durante la evaluación.

¡Atención postulante! Esta es la manera de revisar los resultados del examen de admisión 2027-I

La revisión de los resultados se efectúa por internet y exige que los postulantes reconozcan la carrera profesional que eligieron al momento de inscribirse. Para realizar la consulta correctamente, deberán cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Acceder al portal oficial: ingresar a la página de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM a través del enlace habilitado para el proceso 2027-I.

2. Encontrar la sección de resultados: localizar el apartado destinado a la evaluación de ingreso y verificar si ya se encuentra activo.

3. Elegir la carrera profesional: seleccionar la especialidad a la que se postuló entre las opciones disponibles en el sistema.

4. Completar los datos requeridos: escribir el código de postulación o los apellidos del aspirante, según la información solicitada por la plataforma.

5. Comprobar la información: verificar que los datos mostrados en pantalla correspondan al postulante y a la carrera seleccionada.

Al finalizar la búsqueda, cada participante podrá consultar su resultado individual, siempre que la universidad haya habilitado la publicación oficial. Para evitar inconvenientes, se recomienda revisar cuidadosamente los datos ingresados antes de completar el procedimiento.

Esto es lo que deben tener en cuenta los postulantes para revisar sus resultados del examen de admisión

La difusión de los resultados representa un momento decisivo para los jóvenes que aspiran a conseguir una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por ello, los postulantes deben permanecer atentos a los comunicados y las actualizaciones de la Oficina Central de Admisión, donde se brindarán las indicaciones oficiales para conocer su desempeño en la evaluación.

En medio de la expectativa, también es fundamental proteger los datos personales y evitar páginas ajenas a la institución que prometan adelantar los puntajes. La plataforma oficial de San Marcos constituye el canal autorizado para verificar los resultados y confirmar si se obtuvo una vacante. De esta manera, quienes rindieron el examen para las carreras de Ciencias de la Salud podrán conocer su situación académica de forma segura, sin recurrir a intermediarios ni a sitios de procedencia desconocida.