La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) culmina este domingo 12 de octubre su proceso de admisión 2026-I con la esperada publicación de los resultados finales. Aquellos postulantes que ya rindieron el examen ya pueden conocer desde hoy si lograron ingresar a la Decana de América.

La Oficina Central de Admisión (OCA) confirmó que la lista de ingresantes, puntajes y puestos está disponible en su plataforma oficial. Los aspirantes solo deben ingresar al portal institucional para revisar su resultado y verificar si obtuvieron una de las vacantes. Descubre aquí cómo consultar la información.

¿DÓNDE CONSULTAR LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN SAN MARCOS 2025?

La UNMSM publica los resultados del examen de admisión 2026-I a través del portal de la Oficina Central de Admisión (OCA). Para conocer tu puntaje y estado de ingreso, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial admision.unmsm.edu.pe/portal

Haz clic en la opción “Resultados del examen de admisión 2026-I”.

Elige la carrera a la que postulaste.

Ingresa tu código de inscripción o tus apellidos.

La universidad recordó que esta es la única página oficial para consultar los resultados y recomendó no confiar en enlaces compartidos por redes sociales o terceros, según informa Infobae.

¿QUÉ POSTULANTES RINDIERON EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS ESTE FIN DE SEMANA?

El sábado 11 de octubre rindieron la evaluación los aspirantes inscritos en las carreras del área de Ciencias de la Salud, excepto Medicina. Entre ellas figuran Obstetricia, Nutrición, Psicología, Medicina Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Toxicología, Ciencias de los Alimentos y las diferentes menciones de Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Terapia Física y Rehabilitación, Radiología y Terapia Ocupacional).

Este domingo 12 de octubre fue el turno de los postulantes a Medicina Humana, quienes con su examen cerraron oficialmente el proceso de admisión 2026-I.

Cabe recordar que el fin de semana pasado, precisamente el sábado 4 y domingo 5 de octubre, rindieron la evaluación los aspirantes a Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, y los postulantes a Ciencias Básicas e Ingeniería.

¿CUÁNTAS VACANTES POR ÁREA ACADÉMICA OFRECIÓ SAN MARCOS?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofreció miles de vacantes distribuidas entre cinco áreas del conocimiento:

Área A (Ciencias de la Salud): cuenta con 384 vacantes y agrupa carreras como Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología, Odontología y Tecnología Médica en sus distintas especialidades.

cuenta con 384 vacantes y agrupa carreras como Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología, Odontología y Tecnología Médica en sus distintas especialidades. Área B (Ciencias Básicas): dispone de 325 vacantes en programas como Matemática, Física, Química, Biología, Genética y Biotecnología, además de Computación Científica y Estadística.

dispone de 325 vacantes en programas como Matemática, Física, Química, Biología, Genética y Biotecnología, además de Computación Científica y Estadística. Área C (Ingeniería): ofrece 610 vacantes, incluyendo carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental, Mecatrónica, entre otras.

ofrece 610 vacantes, incluyendo carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental, Mecatrónica, entre otras. Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión): concentra 660 vacantes en carreras como Contabilidad, Administración, Economía, Negocios Internacionales, Turismo, Marketing y Criminalística Financiera Forense.

concentra 660 vacantes en carreras como Contabilidad, Administración, Economía, Negocios Internacionales, Turismo, Marketing y Criminalística Financiera Forense. Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales): suma 600 vacantes, con opciones como Derecho, Ciencia Política, Comunicación Social, Lingüística, Educación, Historia, Sociología y Arqueología.

Estas cifras reflejan la alta demanda y diversidad académica que caracteriza a la universidad más antigua de América.

¿QUÉ MEDIDAS SE APLICARON DURANTE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL?

Para garantizar un proceso ordenado y transparente, la universidad estableció controles de identidad y restricciones estrictas. Los postulantes no pudieron ingresar con objetos personales, dispositivos electrónicos, alimentos ni accesorios metálicos. Además, personal de la OCA orientó a los jóvenes desde su llegada al campus hasta su ubicación en las aulas asignadas.

Con estas medidas, San Marcos reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad en uno de los procesos de admisión más competitivos del país.