El proceso de retiro AFP 2025 ya está en marcha y las administradoras Profuturo e Integra han sido las primeras en habilitar sus plataformas para registrar solicitudes de hasta 4 UIT (S/21.400). Este beneficio aplica para todos los afiliados, activos o inactivos, que cuenten con fondos acumulados en su cuenta individual y deseen disponer de parte de su dinero de forma voluntaria.

El trámite se realizará completamente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas, y seguirá un cronograma escalonado según el último dígito o letra del documento de identidad. Además, cada AFP ofrece una ruta digital específica para realizar el registro con facilidad y seguridad. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO INGRESAR AL LINK DE RETIRO EN PROFUTURO E INTEGRA AFP?

Tanto Profuturo como Integra AFP han activado el acceso al retiro desde su agencia virtual. En el caso de Profuturo, los afiliados deben ingresar a su plataforma oficial, seleccionar la opción “Afiliado”, luego hacer clic en “Retiro 4 UIT” y finalmente elegir “Solicitar retiro”.

El sistema pedirá ingresar el monto a retirar, la cuenta bancaria de destino y la entidad financiera. Tras verificar los datos, se mostrará una ventana de confirmación en la que el usuario deberá aceptar para concluir el proceso. Integra AFP sigue un procedimiento similar, también 100 % digital, que se habilita dentro de su propio portal de servicios en línea.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA EL RETIRO?

Para acceder al retiro, el afiliado solo necesitará contar con su DNI, incluso si está vencido, y con su clave web de la AFP. Además, deberá tener una cuenta bancaria activa en alguna de las entidades financieras autorizadas, como BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de Comercio, Banco GNB, Caja Huancayo, Caja Sullana, Banco Falabella, Banco Ripley o Banco de la Nación (este último, solo si no hay otra entidad disponible en la localidad).

Cumpliendo con estos requisitos, el proceso de solicitud será rápido, totalmente en línea y sin costo.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA ENVIAR LA SOLICITUD SEGÚN EL DNI?

El registro se iniciará el 21 de octubre para quienes tengan una letra u otro carácter al final de su documento.

A partir de allí, las fechas se organizan de forma escalonada y también incluyen días alternos para rezagados:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Quienes no logren presentar su solicitud en las fechas indicadas podrán hacerlo durante el periodo libre, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL RETIRO AFP 2025?

El retiro podrá solicitarlo todo afiliado que cuente con una cuenta activa en cualquier AFP, sin importar si continúa aportando o si dejó de hacerlo. Los montos a retirar podrán ser parciales o totales hasta un máximo de 4 UIT (S/21.400). El depósito se efectuará en cuatro armadas, con intervalos de 30 días calendario entre cada entrega, a partir de la fecha de registro de la solicitud, según informa Infobae.