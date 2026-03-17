Dentro del calendario litúrgico, la Semana Santa ocupa un lugar central y, en Perú, su conmemoración adquiere una dimensión particularmente intensa. Para el año 2026, las actividades se extenderán desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, un periodo en el que multitudes evocan los episodios de la crucifixión y el retorno a la vida de Jesucristo. A lo largo de esos días, templos y calles se convierten en escenarios de actos litúrgicos, recorridos procesionales, escenificaciones y costumbres arraigadas que reflejan la herencia cultural del país. Más allá del componente religioso, estas fechas también dinamizan el desplazamiento de visitantes hacia distintos puntos del territorio. Localidades con valor histórico, recintos religiosos de época colonial y comunidades con marcada devoción reciben a grandes concentraciones de personas que participan en ceremonias masivas. En paralelo, es habitual que los hogares se reúnan para compartir, meditar y formar parte de celebraciones eclesiásticas.

¿Listo para disfrutar y descansar? En esta fecha empieza Semana Santa y estos son los días feriados

Para el año 2026, la Semana Santa tendrá lugar entre el 29 de marzo y el 5 de abril tanto en Perú como en diversos territorios de tradición cristiana. La variación anual de estas jornadas responde a su vínculo con el ciclo lunar y la fecha en la que se fija la Pascua.

El inicio de este periodo lo marca el Domingo de Ramos, jornada que rememora el ingreso de Jesucristo a Jerusalén, recibido por la población con hojas de palma y ramas de olivo. A partir de allí se desarrolla un tiempo de recogimiento y simbolismo religioso que alcanza su punto culminante con el Domingo de Resurrección, fecha que conmemora el eje central del cristianismo: el retorno a la vida de Cristo.

¿Qué días son feriados en Semana Santa?

En Perú, la Semana Santa incluye feriados nacionales que permiten a la población participar en las celebraciones religiosas o descansar. En 2026, los principales días feriados serán:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Durante estas fechas se suspenden muchas actividades laborales y escolares. Además, en algunos casos el gobierno puede establecer días no laborables adicionales para fomentar el turismo interno.

El feriado largo suele motivar viajes hacia destinos religiosos o turísticos, lo que dinamiza la economía en diferentes regiones del país.

El motivo por el que se celebra Semana Santa

La Semana Santa tiene como propósito evocar la etapa final de la vida de Jesucristo, desde su llegada a Jerusalén hasta su ejecución en la cruz y su posterior retorno a la vida.

Dentro de la doctrina cristiana, estos episodios simbolizan la entrega de Jesús en favor de la redención de la humanidad. De acuerdo con los relatos evangélicos, el Mesías asumió su destino para expiar las faltas del mundo y abrir la posibilidad de salvación a sus seguidores.

En ese contexto, estas fechas están marcadas por prácticas de recogimiento espiritual, plegarias y momentos de introspección. Asimismo, numerosos fieles optan por abstinencias alimentarias o cumplen compromisos religiosos como expresión de fe durante estos días.