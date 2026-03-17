Por Redacción EC

Dentro del calendario litúrgico, la Semana Santa ocupa un lugar central y, en Perú, su conmemoración adquiere una dimensión particularmente intensa. Para el año 2026, las actividades se extenderán desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, un periodo en el que multitudes evocan los episodios de la crucifixión y el retorno a la vida de Jesucristo. A lo largo de esos días, templos y calles se convierten en escenarios de actos litúrgicos, recorridos procesionales, escenificaciones y costumbres arraigadas que reflejan la herencia cultural del país. Más allá del componente religioso, estas fechas también dinamizan el desplazamiento de visitantes hacia distintos puntos del territorio. Localidades con valor histórico, recintos religiosos de época colonial y comunidades con marcada devoción reciben a grandes concentraciones de personas que participan en ceremonias masivas. En paralelo, es habitual que los hogares se reúnan para compartir, meditar y formar parte de celebraciones eclesiásticas.