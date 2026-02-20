¿Listos para clases? El Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el cronograma escolar que regirá a más de 55,000 instituciones públicas en todo el territorio nacional para el 2026. El plan anual divide el año lectivo en cuatro bloques de aprendizaje, asegurando que tanto alumnos como docentes cuenten con fechas claras de actividad y receso.

La medida busca optimizar la organización institucional y garantizar el cumplimiento de las metas educativas en todo el país. Conoce a continuación el detalle de los periodos de clases, las vacaciones estudiantiles y las jornadas reservadas para el trabajo docente.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS CLASES ESCOLARES DEL 2026?

El ciclo académico en el sector estatal está programado para comenzar el lunes 16 de marzo. A partir de ese día, se pondrá en marcha un plan de estudios que se extenderá hasta el 18 de diciembre, fecha en la que concluirán oficialmente las labores con los estudiantes. Durante este intervalo, se cumplirá con un total de 42 semanas de servicio educativo, según informa La República.

¿CÓMO ESTÁN ESTRUCTURADAS LAS ETAPAS DE APRENDIZAJE?

La distribución del tiempo lectivo para este 2026 se ha fragmentado en cuatro fases de enseñanza, cada una con una duración de nueve semanas. La organización cronológica es la siguiente:

Etapa inicial: Del 16 de marzo hasta el 15 de mayo.

Segunda etapa: Del 25 de mayo hasta el 24 de julio.

Tercera etapa: Del 10 de agosto hasta el 9 de octubre.

Etapa de cierre: Del 19 de octubre hasta el 18 de diciembre.

Foto: Andina

¿CUÁNDO TENDRÁN VACACIONES LOS ESTUDIANTES?

Para garantizar el descanso y la recuperación de energías, el Minedu ha establecido tres periodos de vacaciones estudiantiles a lo largo del año:

Primer receso: Una semana completa, del 18 al 22 de mayo.

Segundo receso: Dos semanas consecutivas, iniciando el 27 de julio y culminando el 7 de agosto (el retorno será el día 10).

Tercer receso: Una semana adicional, del 12 al 16 de octubre.

¿QUÉ DÍAS SE RESERVAN PARA LA LABOR ADMINISTRATIVA DOCENTE?

Las denominadas “semanas de gestión” son espacios donde no se imparten lecciones para que los directivos y profesores realicen evaluaciones, coordinaciones pedagógicas y trámites institucionales.

Los cinco bloques previstos son:

Primer bloque: del 2 al 13 de marzo

Segundo bloque: del 18 al 22 de mayo

Tercer bloque: del 27 de julio al 7 de agosto

Cuarto bloque: del 12 al 16 de octubre

Quinto bloque: del 21 al 31 de diciembre.

(Fuente: Minedu)

¿CUÁL ES EL CALENDARIO COMPLETO DE FERIADOS NACIONALES PARA EL 2026?

Para quienes deseen proyectar sus actividades anuales, el Decreto Legislativo 713 define los siguientes descansos remunerados para el 2026:

Enero: Jueves 1 (Año Nuevo).

Abril: Jueves 2 y Viernes 3 (Semana Santa).

Mayo: Viernes 1 (Día del Trabajador).

Junio: Domingo 7 (Batalla de Arica) y Lunes 29 (Festividad de San Pedro y San Pablo).

Julio: Jueves 23 (Día de la FAP), Martes 28 y Miércoles 29 (Fiestas Patrias).

Agosto: Jueves 6 (Batalla de Junín) y Domingo 30 (Santa Rosa de Lima).

Octubre: Jueves 8 (Combate de Angamos).

Noviembre: Domingo 1 (Día de Todos los Santos).

Diciembre: Martes 8 (Inmaculada Concepción), Miércoles 9 (Batalla de Ayacucho) y Viernes 25 (Navidad).

VÍDEO RECOMENDADO: