Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Listos para clases? El Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026 | Foto: Andina
¿Listos para clases? El Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026 | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el cronograma escolar que regirá a más de 55,000 instituciones públicas en todo el territorio nacional para el 2026. El plan anual divide el año lectivo en cuatro bloques de aprendizaje, asegurando que tanto alumnos como docentes cuenten con fechas claras de actividad y receso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¿Listos para clases? El Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026
Tramites

¿Listos para clases? El Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026

¿Clave olvidada? Mira cómo restablecer tu contraseña de Yape en segundos
Tramites

¿Clave olvidada? Mira cómo restablecer tu contraseña de Yape en segundos

¿Perdiste tu DNI? Solicita tu duplicado AQUÍ y evítate problemas
Tramites

¿Perdiste tu DNI? Solicita tu duplicado AQUÍ y evítate problemas

¿Eres uno de los afortunados? Mira quién accede al DNI electrónico sin costo
Tramites

¿Eres uno de los afortunados? Mira quién accede al DNI electrónico sin costo