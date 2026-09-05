Con el calendario electoral avanzando hacia el 4 de octubre de 2026, las actividades de preparación ya comienzan a ocupar un lugar central. La ONPE tiene previstas dos jornadas presenciales de capacitación para los miembros de mesa, programadas para el 20 y 27 de septiembre, esta última acompañada de un simulacro del Sistema de Cómputo Electoral. Mientras se afinan los últimos detalles, miles de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. En esa jornada se elegirán gobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales. Pero, entre los preparativos, surge una preocupación que puede aparecer de manera inesperada: ¿qué ocurre si alguien pierde su DNI apenas uno o dos días antes de votar?

La situación puede generar preocupación, especialmente cuando el tiempo parece jugar en contra y la fecha de los comicios está a la vuelta de la esquina. Ante una pérdida, robo o deterioro del documento, contar con una alternativa para obtener un nuevo ejemplar puede resultar determinante para el elector. Por ello, la recomendación es no esperar hasta el último momento para revisar el estado del DNI y, si fuera necesario, iniciar el trámite correspondiente con anticipación. Cuando faltan solo horas para una elección, un descuido puede convertirse en una carrera contra el reloj. Y mientras el país se prepara para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales, tener el documento en regla será una de las primeras condiciones para llegar a las urnas sin contratiempos.

¿Cuál es el procedimiento que ha puesto la ONPE para las personas que no cuenten con el DNI físico?

A pocas semanas de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, el Reniec puso en marcha una medida pensada para quienes podrían llegar a las urnas sin su documento en condiciones. La entidad habilitó un procedimiento para solicitar el duplicado del DNI electrónico en un plazo máximo de 24 horas. La alternativa contempla a ciudadanos que hayan perdido su documento, hayan sido víctimas de robo o lo tengan deteriorado. De esta manera, quienes enfrenten alguno de estos inconvenientes podrán gestionar una nueva emisión antes de la jornada electoral. La intención es evitar que un imprevisto termine convirtiéndose en un obstáculo al momento de votar.

El servicio está disponible exclusivamente para quienes ya cuentan con el formato electrónico y requieren un nuevo ejemplar para identificarse durante los comicios. Ante la proximidad de la fecha electoral, Reniec recomendó no dejar el trámite para los últimos días. La advertencia responde a que el aumento de solicitudes podría generar una mayor demanda tanto en las plataformas virtuales como en las oficinas de atención. Para los electores, anticiparse puede marcar la diferencia entre llegar preparados a las urnas o enfrentar complicaciones de último momento. Así, un trámite que puede resolverse en horas busca brindar tranquilidad antes de una jornada decisiva.

El procedimiento puede realizarse por internet o presencial en los centros de atención habilitados en el país

Con los comicios cada vez más cerca, recuperar el DNI electrónico puede convertirse en una carrera contra el tiempo para quienes extraviaron su documento. Jorge Puch Pardo Figueroa, vocero de Reniec, explicó que el trámite puede realizarse desde internet o de manera presencial en los centros habilitados a nivel nacional. Quienes elijan la vía digital deben ingresar al portal de la institución y buscar la opción destinada al duplicado del DNIe. Luego, tendrán que completar sus datos, escoger la sede donde recogerán el documento y efectuar el pago de la tasa correspondiente. La intención es facilitar el proceso y evitar que los electores lleguen a la jornada electoral sin un documento válido.

Pero antes de avanzar, el teléfono celular se convierte en una pieza clave del procedimiento. El solicitante debe descargar la aplicación DNI BioFacial y utilizarla para capturar una fotografía de su rostro, con la que Reniec realiza la verificación biométrica de identidad. La imagen obtenida es contrastada con los registros de la entidad y, una vez superada la validación, el ciudadano puede continuar la gestión en la plataforma digital. Allí podrá elegir la agencia de recojo y seguir, paso a paso, el estado de su solicitud. Cuando el sistema marque el 100 % de avance, llegará el momento de acercarse a la sede seleccionada para retirar el nuevo documento.

Aquellos que tienen DNI azul también pueden solicitar el formato electrónico que la ONPE ha destinado

La pérdida o el robo del documento azul no significa que el ciudadano quede sin alternativas frente a las elecciones. Reniec también permite que quienes tenían este formato puedan solicitar la emisión de un DNI electrónico mediante el procedimiento de migración establecido por la entidad. Para acceder a esta opción, se debe realizar un pago de 30 soles bajo el tributo 0121. Con el cambio, el usuario recibe un documento electrónico que incorpora nuevas medidas de seguridad y herramientas digitales. Entre ellas se encuentra la posibilidad de emplear certificados digitales en determinados trámites que requieren este tipo de identificación.

El primer paso puede darse incluso sin llegar inmediatamente a una oficina de Reniec, gracias a los distintos canales habilitados para efectuar el pago. El ciudadano puede cancelar la tasa en un agente del Banco de la Nación, a través de Yape o en agentes del Banco de Crédito del Perú. Luego, deberá continuar con el proceso establecido y cumplir las condiciones solicitadas por la plataforma. La variedad de opciones busca hacer más sencillo el inicio de la gestión, especialmente cuando el calendario electoral comienza a apretar los plazos. Así, quienes extraviaron su antiguo DNI azul tienen una vía para obtener un documento electrónico y llegar a las urnas con su identificación renovada.

Presentar una denuncia policial es el procedimiento por robo o pérdida del DNI si ocurre el mismo día de los comicios

Cuando la pérdida o el robo del DNI ocurre el mismo día de las elecciones, el tiempo se convierte en el principal enemigo del elector. Jorge Puch Pardo Figueroa explicó que el primer paso será acudir a la Policía para dejar constancia del hecho mediante una denuncia. Ese documento puede convertirse luego en el respaldo necesario para realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades electorales. Aunque Reniec mantendrá habilitados sus canales digitales para solicitar duplicados, iniciar el trámite a última hora no garantiza que el nuevo documento esté listo. La emisión y el recojo podrían no concretarse antes de que termine la jornada electoral.

Si el ciudadano finalmente no consigue obtener el duplicado, todavía existe una alternativa para justificar su ausencia en las urnas. La denuncia por pérdida o robo puede ser presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, junto con la solicitud correspondiente para acceder a una dispensa o exoneración de la multa. Sin embargo, la decisión no es automática y estará sujeta a las condiciones, requisitos y plazos establecidos por la autoridad electoral. De esta manera, un DNI extraviado el día de los comicios no necesariamente significa quedar sin opciones. La clave estará en dejar constancia del incidente y realizar posteriormente el trámite dentro del plazo previsto.

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