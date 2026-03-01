Por Redacción EC

El momento de ejercer tu derecho al voto ha llegado gracias a las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo en Perú el 12 de abril. Al respecto, y con la finalidad de terminar participando en comicios sin inconvenientes, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) te brinda recomendaciones importantes dando a conocer lo que termina sucediendo si tu Documento Nacional de Identidad (DNI) ya no cuenta con espacio para recibir el pegado de tradicional holograma.