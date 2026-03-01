El momento de ejercer tu derecho al voto ha llegado gracias a las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo en Perú el 12 de abril. Al respecto, y con la finalidad de terminar participando en comicios sin inconvenientes, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) te brinda recomendaciones importantes dando a conocer lo que termina sucediendo si tu Documento Nacional de Identidad (DNI) ya no cuenta con espacio para recibir el pegado de tradicional holograma.

ESTO SUCEDERÁ SI YA TU DNI NO CUENTA CON ESPACIO PARA EL PEGADO DE HOLOGRAMA AL MOMENTO DE EMITIR VOTO DURANTE ELECCIONES GENERALES 2026

Varias son las inquietudes que la población peruana mayor de edad empieza a evidenciar con respecto a la realización de las Elecciones Generales 2026, y una de ellas más allá de la vigencia del DNI, hoy figura ligada al espacio determinado para el pegado de sticker holográfico.

Como constancia de sufragio, el holograma termina siendo colocado en las cédulas de identidad de cada votante, y con miras a este domingo 12 de abril, no resulta obligatorio que la renueves para su cumplimiento efectivo.

De esa forma, y según lo precisa RENIEC de manera oficial, los ciudadanos peruanos mayores de edad, y durante las Elecciones Generales 2026, recibirán el pegado de sticker holográfico en el mismo lugar del último colocado, y así sin que requieras tramitar de manera previa, el cambio o sustitución de tu DNI.

EL RENIEC CONFIRMA SI AÚN PUEDE CAMBIARSE LA DIRECCIÓN CONSIGNADA EN DNI Y VOTAR SIN INCONVENIENTES

A nivel nacional, el Perú vivirá histórica jornada cuando durante fecha puntual del 2026, las Elecciones Generales terminen llevándose a cabo, y millones de ciudadanos portando DNI, se dirijan a su respectivo local de sufragio para elegir a nuevo presidente.

En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer que si bien continúa siendo posible cambiar la dirección del domicilio consignado en dicha credencial, el Reniec refiere que ahora ya no aplica para los venideros comicios tras cierre de padrón electoral ocurrido el último 14 de octubre.

Ya sin chance de modificar local de sufragio para emitir voto durante las Elecciones Generales 2026, igualmente recuerda que puedes llevar a cabo la actualización como tal, y tramitar el cambio a partir de la presentación de los siguientes documentos tras cancelar vía Yape, Banco de la Nación (BN), o mediante Págalo.pe, el monto de S/30 hasta el 12 de abril si portas DNI azul, S/41 por DNI electrónico, y S/16 por DNI de menor de edad:

01 recibo de servicios públicos (agua, luz, internet u otros) o comprobante original del pago de un tributo municipal con antigüedad no mayor a 6 meses.

DESCUBRE SI PUEDES OBTENER EL DNIE SIN COSTO ALGUNO DURANTE ESTE 2026

A nivel nacional, el gobierno peruano mediante el RENIEC, impulsa campañas para facilitar el otorgamiento de DNIe sin costo alguno, siendo 700 mil las cédulas que han sido aprobadas con el objetivo de reducir las brechas de identificación y documentación durante el 2026.

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto a dicho organismo autónomo, y hacia los meses de enero y febrero, por ejemplo, resulta importante destacar que desde fines de diciembre 2025 figura autorizada la gratuidad de 627 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y divididos de la siguiente forma para favorecer a estos grupos poblacionales:

Primer Grupo (470 mil DNIe)

- Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares.

- Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en centros de atención del RENIEC.

- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de los procesos electorales 2026

- Personas Con Discapacidad (PCD) mayores y menores de edad

Segundo Grupo (157 mil DNIe)

- Personas en situación de pobreza y pobreza extrema mayores y menores de edad que cuenten con la clasificación socioeconómica - SISFOH.

- Personas adultas mayores a partir de los 60 años en situación de especial vulnerabilidad.

- Mayores y menores de edad de 0 a 17 años que figuren incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP) en ámbitos de comunidades nativas y alto andinas.

- Población en situación de vulnerabilidad y especial protección, cuya condición se encuentre debidamente justificada.

- Población indígena u originaria de las zonas del VRAEM, frontera y aquellas afectadas por otras situaciones que generen barreras económicas.

- Bomberos Voluntarios a nivel nacional, y en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Resulta importante destacar que las disposiciones para el trámite de DNI electrónicos gratuitos por parte del RENIEC, hoy figuran establecidas mediante la aprobación de las resoluciones N° 000211 y 000213 de 2025, y en ese sentido ambas entran en vigencia desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre.