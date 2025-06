El Congreso de la República del Perú está en una carrera contra el tiempo por el posible retiro de hasta S/10.700 del Sistema Nacional de Pensiones (ONP). Este proyecto genera gran expectativa, ya que muchos ven en él una oportunidad vital de liquidez. Sin embargo, el camino legislativo sigue trabado y la incertidumbre prevalece a pocos días del cierre de la actual legislatura.

La propuesta, que busca un alivio económico directo, presenta condiciones específicas que determinarán quiénes podrán acceder a este beneficio. No todos los afiliados calificarían, y el proceso aún enfrenta desafíos para su avance. En este contexto, es crucial entender los detalles de esta iniciativa. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES NO SERÍAN ELEGIBLES PARA EL RETIRO DE FONDOS ONP?

La iniciativa, presentada por la bancada Juntos por el Perú, establece una serie de condiciones claras que excluirían a ciertos grupos. Específicamente, las personas que hayan recibido previamente el Bono de Reconocimiento, así como aquellas que ya estén recibiendo una pensión, no podrán solicitar este beneficio. De igual forma, quienes hayan iniciado el proceso para transferir sus fondos al sistema privado de pensiones (AFP) también quedarían fuera de esta posibilidad de retiro.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO EN EL CONGRESO?

Actualmente, el proyecto de ley que permitiría el retiro de fondos de la ONP se encuentra en un punto crítico. No hay una fecha definida para que se debata en el Pleno del Congreso. Las comisiones de Economía y Trabajo han revisado el tema en varias ocasiones, pero no han logrado llegar a un acuerdo que permita avanzar la propuesta. Con el cierre de la legislatura programado para el 15 de junio, el tiempo apremia. Si no se logra su aprobación antes de esa fecha, el proceso se reiniciaría en la siguiente legislatura, lo que implicaría que las comisiones tendrían que volver a agendar el tema, prolongando la espera de los afiliados.

Foto: Congreso.

¿QUÉ FALTA PARA LA APROBACIÓN DEL RETIRO ONP?

Para que se apruebe el retiro de hasta S/10.700 de la ONP, aún deben superarse varias etapas. Primero, las comisiones deben llegar a un consenso y emitir un dictamen favorable. Luego, el proyecto debe ser incluido en la agenda del Pleno y ser aprobado. Posteriormente, pasaría al Ejecutivo, para que este decida si promulgarlo u observarlo. En caso de objeciones, el Congreso puede insistir, pero todo el proceso toma tiempo y requiere acuerdos políticos que aún no están asegurados, según explica Infobae.

¿CÓMO PUEDEN LOS AFILIADOS VERIFICAR EL MONTO DE SUS APORTES?

Para los afiliados que deseen conocer con precisión cuánto dinero han acumulado en su fondo de la ONP y cuántos años de aportes tienen registrados, el proceso es sencillo y se puede realizar en línea.

Simplemente tienen que ingresar al portal virtual de la ONP, digitar el número de DNI y la clave virtual asignada. Una vez dentro del sistema, deben seleccionar la opción “Estado de cuenta en línea”. Esta herramienta digital les permite revisar su historial de aportes y el monto total disponible, brindándoles información valiosa, especialmente en un periodo de posibles cambios legislativos.