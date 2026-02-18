¿Lograste vacante? Mira AQUÍ la lista oficial de ingresantes COAR 2026 Fase 1

Más de 20 mil escolares participaron en la primera etapa del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento, una evaluación clave que definirá quiénes continúan en competencia por una de las 2.650 plazas disponibles en todo el país. La prueba escrita se desarrolló de manera simultánea en decenas de locales habilitados a nivel nacional y marcó el inicio de una etapa decisiva para miles de familias.

Ahora, la atención está puesta en la publicación de resultados, donde los postulantes podrán confirmar si superaron la Fase I y siguen en carrera. El Ministerio de Educación habilitó su plataforma oficial para que padres y apoderados consulten la lista completa de estudiantes que avanzan en el proceso. Descubre cómo verificar si alcanzaste una vacante en esta primera fase y qué pasos siguen en la admisión COAR 2026.

¿DÓNDE Y CÓMO CONSULTAR LA RELACIÓN DE APTOS QUE SUPERARON LA FASE INICIAL?

Para verificar si el estudiante fue seleccionado satisfactoriamente, los padres o apoderados deben ingresar al portal digital del Ministerio de Educación mediante el siguiente ENLACE. En esta página web, se compartió una lista que contiene el nombre de los alumnos que obtuvieron nota aprobatoria en el examen del 8 de febrero. Es vital tener el documento de identidad a la mano para facilitar la consulta en esta base de datos nacional.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS EN EL CALENDARIO DE ADMISIÓN TRAS LOS RESULTADOS?

El trayecto hacia las 2.650 plazas disponibles para este año continúa con éxito. Tras publicar las notas el 17 de febrero, el cronograma oficial dicta:

Fase II (Entrevista): Del 21 al 23 de febrero.

Cuadro final de mérito: El listado definitivo de ingresantes se publicará el 2 de marzo.

Cabe señalar que los reclamos por inscripción ya finalizaron los primeros días de febrero, dejando el camino libre para las entrevistas.

¿QUÉ ASPECTOS EVALUARÁ EL MINEDU DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO?

Tras superar con éxito el reto de aptitud lectora y matemática, los candidatos seleccionados enfrentarán una evaluación cualitativa profunda que comprende:

Entrevista personal: Un espacio de diálogo para conocer la motivación y metas del estudiante. Observación de interacciones y manejo de sentimientos en situaciones prácticas.

Esta fase se desarrolla en las sedes regionales asignadas por la autoridad estatal educativa peruana, buscando identificar perfiles con alto potencial de liderazgo en jóvenes, según informa el diario La República.

¿QUÉ SON LOS COAR?

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son escuelas públicas peruanas diseñadas para impulsar el potencial de estudiantes excepcionales de secundaria. Al ofrecer un programa educativo de primer nivel, los COAR buscan formar líderes capaces de transformar sus comunidades. Con sedes en todo el país, estos colegios brindan a jóvenes talentosos, sin importar su origen, la oportunidad de desarrollar sus habilidades académicas, sociales y emocionales en un entorno de excelencia. A través de un modelo educativo integral que incluye internado y diversas actividades, los COAR buscan nivelar el campo de juego y preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos globales.

¿CÓMO FUNCIONA LA VIDA ESCOLAR DENTRO DE UN COAR?

Los estudiantes admitidos cursan tercero, cuarto y quinto de secundaria bajo una modalidad de internado. Durante tres años, viven en residencias acondicionadas que ofrecen alojamiento, alimentación y espacios adecuados para el estudio y el descanso. Cada una de las 25 sedes COAR a nivel nacional cuenta con comedores, dormitorios y áreas diseñadas para garantizar el bienestar del alumnado.

