Los 11 locales de Oxxo donde puedes recargar tus tarjetas del Metropolitano y Lima Pass

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y brindar más opciones a los usuarios de recargar sus tarjetas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó a todos sus usuarios que desde este miércoles 3 de enero podrán poner saldo a sus tarjetas del Metropolitano y Lima Pass en las 11 tiendas Oxxo que se encuentra cerca a los corredores Rojo, Azul y Morado. En esta nota, te presentamos las ubicaciones de estos locales.

¿CUÁLES SON LAS TIENDAS OXXO DONDE SE PUEDE RECARGAR LAS TARJETAS DEL METROPOLITANO Y LIMA PASS?

A continuación, estas son las tiendas Oxxo, en donde las personas que necesitan utilizar los servicios de la ATU pueden recargar sus tarjetas:

San Borja: (avenida San Luis 1607)

(avenida San Luis 1607) San Miguel: (avenida Brígida Silva de Ochoa 348).

(avenida Brígida Silva de Ochoa 348). La Molina: (avenida Javier Prado Este 5299)

(avenida Javier Prado Este 5299) Magdalena del Mar: (avenida Brasil 3199)

(avenida Brasil 3199) Lince: (avenida Arequipa 2661 y avenida Prolongación Iquitos 2605)

(avenida Arequipa 2661 y avenida Prolongación Iquitos 2605) Chorrillos: (avenida Matellini 183)

(avenida Matellini 183) San Isidro: (avenida Rivera Navarrete 495 y avenida Paseo de la República 3199)

(avenida Rivera Navarrete 495 y avenida Paseo de la República 3199) Jesús María: (avenida Faustino Sánchez Carrión 1077)

(avenida Faustino Sánchez Carrión 1077) Santiago de Surco: (avenida Próceres 1099)

Asimismo, cabe señalar que la ATU pondrá a disposición de la ciudadanía más establecimientos dentro de poco. Por ahora, existen más de 1200 negocios, ya sea farmacias, ferreterías, bodegas, tiendas Tambo y Oxxo, entre otros, donde las personas pueden recargar saldo en sus tarjetas del transporte público.

¿CUÁLES SON LAS RUTAS DEL NUEVO EXPRESO 11 Y 12 DEL METROPOLITANO?

La ATU dio a conocer mediante sus redes sociales las paradas que tendrán los nuevos expresos 11 y 12 desde este 15 de diciembre debido al inicio de la ampliación norte del Metropolitano, y aquí te lo presentamos:

Expreso 11: dará inicio en la estación Los Incas, en Comas y luego se dirigirá hasta la estación Central, en el cercado de Lima, por lo que en el trayecto parará en Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Universidad y Pacífico. En el sentido contrario se detendrá en Naranjal, Universidad, 22 de Agosto y Andrés Belaunde. Es importante mencionar que el horario de atención será en las mañanas: lunes a viernes, de 5 a. m. a 10 a. m., hacia la estación Central, y de 5:45 a. m. a 10:45 a. m. hacia Los Incas.

Expreso 12: empezará su ruta desde Central hasta Benavides, y parará en las estaciones Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos. Aunque no operará en el sentido contrario. Cabe recordar que el servicio estará disponible en las mañanas: lunes a viernes de 5:45 a. m. a 10 a. m.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PARADEROS DE LA RUTA B DEL METROPOLITANO?

Según la ATU para este 15 de diciembre se contará con un total de 31 paraderos en la nueva ruta B del Metropolitano que iniciará en Comas y finalizará en Chorrillos. Aquí los paraderos que entrarán en curso desde diciembre:

Los Incas (nueva estación que se habilitará en diciembre)

Andrés Belaunde (nueva estación que se habilitará en diciembre)

22 de Agosto (nueva estación que se habilitará en diciembre)

Universidad (nueva estación que se habilitará en diciembre)

Terminal Naranjal

Izaguirre

Pacífico

Independencia

Los Jazmines

Tomás Valle

El Milagro

Honorio Delgado

UNI

Parque del Trabajo

Caquetá

Dos de Mayo

Quilca

España

Estación Central

Estadio Nacional

México

Canadá

Javier Prado

Canaval y Moreyra

Aramburú/Comunidad Andina

Domingo Orué

Angamos

Ricardo Palma

Benavides

28 de Julio

Plaza de Flores.

Es importante mencionar al público que el horario del Metropolitano no tendrá ningún cambio, por lo que será de lunes a viernes desde las 10 a. m. hasta las 11 p. m. Mientras que los sábados y domingos empezará a las 5 a. m. hasta las 11 p. m. y 10 p. m., respectivamente. Además, la ATU mencionó que los servicios regulares A, C y D no tendrán modificaciones, por lo que funcionarán con total normalidad.