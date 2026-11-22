Diciembre de 2026 llegará con ingresos adicionales para miles de adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Además de la pensión que reciben habitualmente, los jubilados podrían acceder a otros dos pagos que incrementarían el dinero disponible durante las fiestas de fin de año. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno figura un bono extraordinario de aproximadamente S/200. A este beneficio se suma la gratificación correspondiente a este periodo, mientras que los adultos mayores de 80 años también cuentan con un incremento permanente en sus pensiones. Conoce cuáles son los tres conceptos que podrían elevar los ingresos de los jubilados, cuánto dinero recibirían según su pensión mensual y qué medidas económicas adicionales contempla el Ejecutivo.

¿CUÁLES SON LOS TRES PAGOS QUE RECIBIRÁN LOS JUBILADOS DE LA ONP EN DICIEMBRE DE 2026?

Los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) podrían reunir tres conceptos económicos durante diciembre: su pensión mensual, la gratificación y un bono extraordinario anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este último beneficio fue presentado por el ministro Elmer Cuba como parte de las acciones previstas para reducir el impacto del fenómeno El Niño y el encarecimiento de los productos básicos. “Hay un bono, por única vez, a los jubilados de la ONP que son 800 mil personas y eso será activado desde diciembre. La ayuda económica será de cerca de S/200”, explicó el titular del MEF.

De esta manera, los tres conceptos considerados son:

Pensión mensual: corresponde al ingreso habitual que recibe cada jubilado de acuerdo con el monto que tiene reconocido.

corresponde al ingreso habitual que recibe cada jubilado de acuerdo con el monto que tiene reconocido. Gratificación: representa un ingreso adicional equivalente a una mensualidad, según los montos planteados en la información.

representa un ingreso adicional equivalente a una mensualidad, según los montos planteados en la información. Bono extraordinario: sería un pago único de aproximadamente S/200 para los pensionistas comprendidos en la medida.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁN LOS JUBILADOS QUE COBRAN S/600 Y S/1.000?

El total que podrían reunir los pensionistas dependerá de cuánto reciben mensualmente. Por ejemplo, quienes tienen una pensión de S/1.000 alcanzarían aproximadamente S/2.200, mientras que aquellos que cobran S/600 sumarían alrededor de S/1.400.

Los cálculos estimados para diciembre son los siguientes:

Pensión de S/1.000: recibirían S/1.000 de pensión, S/1.000 de gratificación y S/200 de bono. Total: S/2.200.

recibirían S/1.000 de pensión, S/1.000 de gratificación y S/200 de bono. Pensión de S/600: recibirían S/600 de pensión, S/600 de gratificación y S/200 de bono. Total: S/1.400.

¿QUÉ BENEFICIO ADICIONAL RECIBEN LOS JUBILADOS QUE SUPERAN LOS 80 AÑOS?

Los adultos mayores que alcanzan los 80 años cuentan con una disposición especial que incrementa su pensión mensual en un 25%. Este beneficio se aplica automáticamente y busca proporcionar mayores ingresos a los pensionistas durante esta etapa de sus vidas.

Por ello, quienes reciben una pensión de S/1.000 podrían alcanzar aproximadamente S/2.700 en diciembre, mientras que aquellos que cobran S/600 llegarían a unos S/1.700.

Estas cantidades consideran el incremento por edad, la gratificación y el bono extraordinario anunciado.

¿CUÁNTO ES LA PENSIÓN MÍNIMA Y CUÁL ES EL NUEVO TOPE DE LA ONP?

A comienzos de 2026, el Ejecutivo aprobó modificaciones en el Sistema Nacional de Pensiones para mejorar los ingresos de sus afiliados. Entre los cambios se estableció un nuevo límite máximo de S/1.000 y un reajuste de hasta S/100 para quienes recibían montos inferiores.

La disposición benefició a más de 237 mil pensionistas. Actualmente, los montos de referencia son S/600 como pensión mínima y S/1.000 como límite máximo establecido.

Cabe precisar que los importes adicionales calculados para diciembre son estimaciones sujetas a la confirmación de las condiciones del bono extraordinario y su entrega efectiva.

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