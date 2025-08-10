Perú se ha convertido en el primer país del mundo en fijar un límite máximo de edad para conducir, con un examen médico obligatorio a partir de cierta edad. La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), busca prevenir accidentes de tránsito asociados a la disminución de las capacidades físicas y cognitivas en la vejez.

Además de imponer esta evaluación, la norma acorta los periodos de renovación del brevete y fija un tope definitivo para seguir al volante, con reglas más estrictas para conductores profesionales. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DESDE QUÉ EDAD ES OBLIGATORIO EL EXAMEN MÉDICO Y HASTA CUÁNDO SE PUEDE CONDUCIR EN EL PERÚ?

A partir de los 70 años, los conductores deben someterse a un examen médico obligatorio para renovar su licencia. Entre los 70 y 75 años, el brevete podrá extenderse por un máximo de cinco años, siempre que el resultado sea favorable. Luego, de los 76 a los 80 años, el periodo de renovación se reduce a tres años. En casos excepcionales, se puede otorgar una extensión de dos años adicionales hasta los 81, pero después de esa edad ya no será posible seguir conduciendo legalmente.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE ESTA MEDIDA?

El objetivo central es garantizar que solo las personas en condiciones físicas y mentales óptimas continúen manejando. El paso de los años puede afectar reflejos, visión, movilidad y capacidad de concentración, factores que aumentan la probabilidad de accidentes. Por ello, la norma se apoya en evaluaciones médicas para determinar si un conductor mayor está apto para seguir al volante.

¿HAY RESTRICCIONES ESPECIALES PARA CONDUCTORES PROFESIONALES?

Sí. En el caso de choferes de transporte público o de carga pesada, como autobuses o camiones, no podrán renovar su licencia después de cumplir 80 años, sin excepciones. Esta limitación responde a la responsabilidad que implica trasladar pasajeros o mercancías, así como al mayor riesgo que representan estos vehículos en caso de siniestro.

¿QUÉ OCURRE EN OTROS PAÍSES RESPECTO A RESTRICCIONES PARA CONDUCTORES?

Aunque Perú es el primero en fijar una edad máxima absoluta para conducir, otros países también han endurecido los requisitos para conductores mayores. Rumanía, por ejemplo, exige renovaciones médicas cada vez más frecuentes a partir de los 65 años, pero sin establecer un límite definitivo de edad, según informa la plataforma Pulzo.