Suele ser común que al salir de centros comerciales el personal de seguridad quiera revisar las compras de algunas personas junto al respectivo comprobante para asegurarse de que todo esté en orden. Sin embargo, en muchos de estos lugares se reporta que se están revisando las pertenencias de los clientes, medida con la que no todos están de acuerdo. Descubre lo que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene que decir sobre este tema.

¿Pueden revisar nuestras pertenencias en centros comerciales o supermercados?

Para responder esta interrogante que tienen miles de peruanos un medio local entrevisto a Erick Sara, representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi. El experto en el tema aclaró en qué situaciones las tiendas pueden poner en marchas medidas preventivas, pero también recalcó hasta que punto pueden llegar.

Por ejemplo, señaló que, de por sí, estos lugares ya tienen diversos métodos de prevención además de los trabajadores que se encuentra vigilando las puertas, como alarmas, cámaras de seguridad y agentes que vigilan los pasillos. Es a través de ellos que el personal puede detectar algún comportamiento sospechoso que requiera que se realicen acciones adicionales.

“Cuando a través de alguno de estos mecanismos de seguridad se detecta algo sospechoso, quizás a través de las cámaras o al salir suenan las alarmas, el personal de los centros comerciales tienen la posibilidad de solicitar que les muestren el contenido del bolso o de las mochilas porque existe una razón justificada de que podrían estar sustrayendo algún producto del centro comercial”, dijo Sara.

¿Hasta qué punto pueden llegar los centros comerciales y supermercados?

Eso sí, el representante de Indecopi fue bastante claro a la hora de señalar que las medidas de seguridad no pueden atentar contra la dignidad de las personas. De esta manera, existen algunas acciones que no deberían realizar. Por ejemplo, se le puede solicitar a un cliente mostrar los contenidos de la bolsa o mochila que esté llevando, pero no buscar dentro de ellas deliberadamente.

Asimismo, tampoco está permitido llevar a alguna persona a un lugar aparte, mucho menos exigirle que se desvista para revisarlo. De acuerdo con el representante, cualquier revisión debe mantenerse dentro de los límites de las acciones sospechosos que se hayan podido ver a través de cámaras o por algún personal de seguridad directamente. Es decir, si se ha visto específicamente que un producto se ocultó en un bolso, solo se debería revisar el bolso en cuestión.

¿Qué hacer si se es víctima de estas medidas prohibidas?

De llegarse a encontrar en esta situación, lo primero que se debe hacer según Erick Sara es preguntar el motivo para saber si está justificado o no. Si no lo está, es posible negarse, pero si aún así el personal del supermercado continúa, el cliente puede ingresar una queja en el libro de reclamaciones del lugar, que no le debería ser negado. Como última instancia, las personas también pueden presentar sus denuncias a través de la misma Indecopi. En ella pueden adjuntar todo el tipo de evidencia posible que demuestre el abuso en su contra.