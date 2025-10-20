La devolución del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) se ha convertido en una de las más esperadas por adultos mayores, quienes contribuyeron al fondo entre 1980 y 1998. De esta manera, con la reciente activación del Reintegro 4, más de 73 mil beneficiarios han recibido su dinero, lo que ha representado una gran ayuda para ellos, ya que lo podrán usar para gastos urgentes, sanear propiedades, deudas y cubrir necesidades básicas del hogar. Así, en cuanto a los herederos de los fonavistas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio a conocer los pasos que deben seguir dicho grupo para inscribirse en el proceso de devolución. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PRESENTAR LOS HEREDEROS DE LOS FONAVISTAS FALLECIDOS PARA COBRAR LA DEVOLUCIÓN?

Según la resolución administrativa n.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, desde el pasado 8 de septiembre inició el turno para el cobro de los herederos de los fonavistas fallecidos, quienes sin importar el dígito con el que culmine su documento de identidad, podrán acercarse al Banco de la Nación a nivel nacional con su DNI y Declaración Jurada de Beneficiario de Fonavista Fallecido (LINK) para que se permita cobrar. Es así que, entre los requisitos establecidos será presentar una copia certificada de la partida o acta de defunción (anverso y reverso) del fonavista fallecido, cuya fecha de emisión no exceda los 30 días calendario.

Con respecto a los viudos o viudas, se requiere la presentación de una copia certificada del acta o partida de matrimonio (anverso y reverso), la cual debe haber sido emitida dentro de los últimos 30 días calendario. En el caso de convivientes, deberán presentar un certificado actualizado de inscripción de la unión de hecho en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp, con una antigüedad máxima de 10 días hábiles si fue emitido en Lima o de 15 días hábiles si proviene de regiones. Por último, para los hijos, deberán presentar una copia certificada de la partida o acta de nacimiento (anverso y reverso) tanto del solicitante como de los demás beneficiarios declarados.

LINK DE REINTEGROS Y LISTAS PENDIENTES DE COBRARSE EN EL FONAVI 2025

Como es bien sabido, hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 21 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos:

Accede a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través de este ENLACE.

Digita tu número de DNI o carnet de extranjería.

Ingresa el código captcha.

Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

