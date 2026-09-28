Tras la llegada de octubre 2026, el Banco de la Nación informó que el pago de pensiones a los adultos mayores del régimen del Decreto Ley n.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tendrá una modificación en el calendario establecido. Así, los depósitos se realizarán de manera progresiva en las cuentas bancarias de los jubilados, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. En tanto, los otros regímenes podrán cobrar su subsidio a partir de la quincena del presente mes. Este aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE PAGARÁN LAS PENSIONES DE LA ONP CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2026?

Actualmente, 791 036 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, serán los primeros en cobrar el pago de su pensión a partir de este 2 de octubre. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero, en caso lo hayan solicitado, en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. Por consiguiente, te presentamos las nuevas fechas establecidas para que los pensionistas cobren su dinero, conforme al siguiente cronograma:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 2 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 5 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 6 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 7 de octubre

Pago a domicilio | del jueves 15 al sábado 24 de octubre.

Es importante mencionar que, el 14 de octubre, un total de 75 157 pensionistas de diversos regímenes recibirán el pago de sus pensiones. Entre ellos se encuentran los beneficiarios de los Decretos Ley n.° 20530 y 18846, así como quienes reciben pensiones por encargo, del Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS POR SUPUESTOS MENSAJES DE LA ONP A SUS PENSIONISTAS?

En el marco de la campaña “Voto Informado y Herramientas contra la Desinformación”, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrollaron en Cusco una charla dirigida a pensionistas para brindarles recomendaciones que les permitan identificar información falsa y prevenir posibles estafas relacionadas con bonos, beneficios y trámites. Así, ambos organismos presentaron, según la información compartida por El Popular, un listado de situaciones de riesgo y las sugerencias que deben seguir los afiliados ante estos casos: