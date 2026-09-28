Por Manuel Gomez

Tras la llegada de octubre 2026, el Banco de la Nación informó que el pago de pensiones a los adultos mayores del régimen del Decreto Ley n.° 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tendrá una modificación en el calendario establecido. Así, los depósitos se realizarán de manera progresiva en las cuentas bancarias de los jubilados, de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno. En tanto, los otros regímenes podrán cobrar su subsidio a partir de la quincena del presente mes. Este aporte representa una gran oportunidad para esta parte de la población nacional, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.