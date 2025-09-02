El lunes 25 de agosto se realizó el último depósito correspondiente a los pagos del mes para los trabajadores del sector público y los jubilados del régimen de pensiones de la ONP. Sin embargo, el nuevo ciclo de pagos no tardará en comenzar: a partir del viernes 5 de septiembre iniciarán las fechas programadas para el siguiente desembolso. A continuación, te contaremos todos los detalles.
De esta manera, quienes se acogerán al próximo cronograma de pagos en el Banco de la Nación serán los pensionistas afiliados al régimen de la Ley 19990, quienes podrán disponer de sus pensiones en las fechas ya establecidas. Por su parte, los funcionarios del sector público recibirán el abono de sus salarios desde el miércoles 17 de septiembre, según lo previsto en el calendario oficial de remuneraciones.
Los jubilados de la ONP de la ley 19990 celebran esta nueva noticia para la primera semana de septiembre: qué pago se les abona y dónde se puede realizar el cobro
Como es habitual, los primeros en recibir sus depósitos serán los jubilados acogidos al régimen de la Ley N.º 19990, quienes podrán acceder a sus pensiones durante los primeros días del mes de agosto, conforme al cronograma establecid.
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de septiembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - lunes 8 de septiembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - martes 9 de septiembre
- Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - miércoles 10 de septiembre
Además, los pensionistas que reciben su abono bajo la modalidad de pago a domicilio deberán mantenerse al cronograma específico asignado para este grupo. La fecha clave será anunciada oportunamente, y es importante que los beneficiarios estén disponibles en sus domicilios para garantizar la entrega efectiva del monto correspondiente.
- Abono del pago (viernes 5 de septiembre); pago del viernes 12 al domingo 21 de septiembre
¿Qué más debes saber?
El jueves 11 de septiembre se efectuará el depósito correspondiente a un total de 64.667 pensionistas adscritos a diversos regímenes. Entre ellos se encuentran los beneficiarios del régimen 20530, las pensiones por encargo, el régimen 18846, el Régimen Especial Pesquero, así como los afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Todos ellos recibirán su pago según el calendario establecido por la entidad previsional.
Cuáles son las funciones de la ONP
- Reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos pensionarios con arreglo a ley, del Sistema Nacional de Pensiones al que se refiere el Decreto Ley N° 19990, de los regímenes previsionales que se le encarguen o hayan encargado, así como del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Decreto Ley N° 18846;
- Mantener informados y orientar a los asegurados obligatorios y facultativos, sobre los derechos y requisitos para acceder a una pensión y otros beneficios pensionarios de su competencia;
- Mantener los registros contables y elaborar los estados financieros correspondientes a los sistemas previsionales a su cargo y de los fondos pensionarios que administre;
- Calificar, otorgar, liquidar y pagar el derecho a Bono de Reconocimiento a que se refiere la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, Bono de Reconocimiento Complementario - BRC a que se refiere la Ley N° 27252, Bonos Complementarios de Pensión Mínima - BCPM y de Jubilación Adelantada del Decreto Ley N° 19990 - BCJA a que se refiere la Ley N° 27617, así como de pensiones complementarias a que se refieren el Decreto de Urgencia N° 007-2007 y la Ley N° 28991, y cualquier otra obligación que se derive de sus fines, conforme a ley;
- Coordinar con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT las actividades necesarias para el control de las aportaciones recaudadas; la obtención de la información requerida para sus procesos administrativos y supervisar el ejercicio de las facultades de administración delegadas con arreglo a lo establecido en los convenios interinstitucionales suscritos;
- Conducir los procedimientos administrativos vinculados con las aportaciones de los sistemas previsionales, conforme al marco legal vigente;
- Realizar periódicamente los estudios e informes que correspondan a sus fines institucionales, proponer la expedición de normas que contribuyan al mejor cumplimiento de estos y opinar sobre los proyectos de dispositivos legales relacionados directa o indirectamente con los sistemas previsionales a su cargo;
- Actuar como Secretaría Técnica del Directorio del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales – FCR;
- Aprobar y administrar su presupuesto con arreglo a las disposiciones legales sobre la materia;
- Administrar los procesos inherentes al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR conforme a la normativa vigente sobre la materia y dentro de los alcances del respectivo contrato de reaseguro que para tal fin la Oficina de Normalización Previsional - ONP celebra con una compañía de seguros debidamente autorizada para brindar dicho seguro;
- Calificar, otorgar, liquidar y pagar la pensión por cobertura supletoria del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR a que se refiere el artículo 88° del Reglamento de la Ley N° 26790, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-97-SA;
- Diseñar, racionalizar y optimizar los procesos y procedimientos operativos;
- Mantener operativa y actualizada la plataforma tecnológica de la Oficina de Normalización Previsional – ONP;
- Realizar periódicamente los estudios actuariales que sean necesarios para la correcta administración de los sistemas previsionales a su cargo proponiendo las recomendaciones necesarias;
- Efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarias, con relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento con arreglo a ley. La ONP podrá determinar e imponer las sanciones y medidas cautelares, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias;
- Conducir o encargar la conducción de las acciones de acotación y cobranza de los adeudos para con los sistemas previsionales, así como los intereses, multas y moras correspondientes;
- Disponer las medidas que garanticen el cumplimiento de las acciones señaladas en las funciones “o” y “p” precedentes, incluyendo, de ser necesario, el uso de la vía coactiva; y,
- Ejercer cualquier otra facultad que se derive de sus fines y las demás que expresamente le confiera la ley.