Los jubilados de la ONP de la ley 19990 celebran esta nueva noticia para la primera semana de septiembre: qué pago se les abona y dónde se puede realizar el cobro

El lunes 25 de agosto se realizó el último depósito correspondiente a los pagos del mes para los trabajadores del sector público y los jubilados del régimen de pensiones de la ONP. Sin embargo, el nuevo ciclo de pagos no tardará en comenzar: a partir del viernes 5 de septiembre iniciarán las fechas programadas para el siguiente desembolso. A continuación, te contaremos todos los detalles.

De esta manera, quienes se acogerán al próximo cronograma de pagos en el Banco de la Nación serán los pensionistas afiliados al régimen de la Ley 19990, quienes podrán disponer de sus pensiones en las fechas ya establecidas. Por su parte, los funcionarios del sector público recibirán el abono de sus salarios desde el miércoles 17 de septiembre, según lo previsto en el calendario oficial de remuneraciones.

Como es habitual, los primeros en recibir sus depósitos serán los jubilados acogidos al régimen de la Ley N.º 19990, quienes podrán acceder a sus pensiones durante los primeros días del mes de agosto, conforme al cronograma establecid.

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de septiembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - lunes 8 de septiembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - martes 9 de septiembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - miércoles 10 de septiembre

Además, los pensionistas que reciben su abono bajo la modalidad de pago a domicilio deberán mantenerse al cronograma específico asignado para este grupo. La fecha clave será anunciada oportunamente, y es importante que los beneficiarios estén disponibles en sus domicilios para garantizar la entrega efectiva del monto correspondiente.

Abono del pago (viernes 5 de septiembre); pago del viernes 12 al domingo 21 de septiembre

¿Qué más debes saber?

El jueves 11 de septiembre se efectuará el depósito correspondiente a un total de 64.667 pensionistas adscritos a diversos regímenes. Entre ellos se encuentran los beneficiarios del régimen 20530, las pensiones por encargo, el régimen 18846, el Régimen Especial Pesquero, así como los afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Todos ellos recibirán su pago según el calendario establecido por la entidad previsional.

