A pocos días de finalizar marzo 2026, más de 700 mil jubilados vienen recibiendo el pago de sus pensiones por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Es así que, los primeros en cobrar, según el cronograma de pagos, fueron los adultos mayores que forman parte del DL 19990 a través del Banco de la Nación (agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios). Mientras que, los pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que en conjunto suman 66 121 beneficiarios, iniciaron a partir del 12 de marzo. Sin embargo, en cuanto al servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, el proceso ya inició y se extenderá hasta el 21 de marzo, beneficiando a 9 807 adultos mayores. Esto permitirá que este grupo de la población pueda cobrar su dinero desde la comodidad de su casa sin tener que realizar largas colas en las entidades financieras. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ JUBILADOS DE LA ONP RECIBIRÁN SU PAGO A DOMICILIO ESTE 16 Y 19 DE MARZO?

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a marzo 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | viernes 6 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | lunes 9 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | martes 10 de marzo

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | miércoles 11 de marzo

Pago a domicilio | del jueves 12 al sábado 21 de marzo

Calendario de pagos a domicilio en Lima

Lima Norte (14 al 16 de marzo) : Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Centro (17 al 19 de marzo): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿CÓMO ACCEDER A UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN EL PERÚ?

Para acceder a una jubilación anticipada, ahora el proceso resulta más sencillo gracias a un moderno sistema que permite agilizar el trámite en beneficio de los peruanos. Por ello, de acuerdo con la plataforma Infobae, aquellos asegurados del Sistema Nacional de Pensiones ​(D.L. n° 19990) que deseen recibir este tipo de pensión deberán tener como mínimo 55 años de edad, tanto para hombre como mujeres, 25 años de aportes (300 Unidades de Aporte - UdA) y haber cesado en la actividad laboral dependiente o independiente. Además, el monto del pago se reduce en 4 % por cada año de adelanto respecto a los 65 años que establece la ley, y dicha reducción no es reintegrable cuando el afiliado alcance esa edad.

En el caso de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP), existen tres modalidades, es decir, la jubilación anticipada ordinaria, que establece una edad mínima de 50 años (mujeres y hombres), haber aportado al menos 72 meses en los últimos 120 meses y contar con un fondo que permita una pensión de casi el 40 % del promedio salarial de los últimos 10 años. La otra opción es por desempleo (REJA), que tiene como condición que la persona acredite los 12 meses seguidos de desempleo y un fondo para una pensión equivalente, como mínimo, al 40 % del promedio salarial de los últimos 120 meses. Por último, la jubilación anticipada por actividades de alto riesgo que permite retirarse desde los 45 años en minería subterránea con 20 años de aportes, y desde los 50 años en minería a tajo abierto, metalurgia y construcción civil.