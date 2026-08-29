La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de las pensiones correspondientes a setiembre desde el lunes 7 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial establecido para los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990. En total, 790.579 beneficiarios recibirán sus pagos a nivel nacional, distribuidos en diferentes fechas según la primera letra de su apellido paterno.

¿Cuándo cobrarán los jubilados con apellidos de A a C?

Los pensionistas cuyos apellidos paternos comiencen con las letras A, B o C tendrán su dinero disponible desde el lunes 7 de septiembre. Este será el primer grupo en recibir el abono correspondiente al mes, por lo que no será necesario esperar a las siguientes fechas del cronograma.

El calendario continuará el martes 8 de septiembre para los apellidos comprendidos entre D y L; el miércoles 9 será el turno de M a Q, mientras que el jueves 10 se efectuará el pago correspondiente a R a Z. El orden permite distribuir los depósitos durante cuatro jornadas consecutivas y facilita que los pensionistas identifiquen con anticipación cuándo podrán disponer de su dinero.

¿Dónde podrán cobrar la pensión ONP de setiembre?

El abono de las pensiones puede realizarse en cuentas de entidades financieras autorizadas, entre ellas el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Por ello, los pensionistas no necesariamente deben acudir a una agencia del Banco de la Nación para disponer de su dinero si ya cuentan con una cuenta bancaria habilitada para recibir la pensión.

Para quienes reciben el dinero mediante pago a domicilio, la programación comenzará el lunes 14 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre. Esta modalidad está destinada a pensionistas que cumplen con las condiciones establecidas por la ONP y permite recibir el pago sin necesidad de trasladarse a una agencia bancaria.

Este es el cronograma completo de pagos de setiembre

El cronograma de la ONP establece que los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 recibirán su pensión de acuerdo con la inicial de su apellido paterno: A-C, lunes 7 de septiembre; D-L, martes 8; M-Q, miércoles 9; y R-Z, jueves 10. La programación forma parte del calendario anual de pagos aprobado para 2026.

Con estas fechas, los jubilados pueden organizar con anticipación sus gastos y verificar el movimiento de sus cuentas desde el día que les corresponde. En caso de dudas sobre el depósito o la modalidad de pago, la ONP mantiene sus canales oficiales de atención para consultar información relacionada con la pensión. Así, los jubilados cuyos apellidos comiencen entre A y C serán los primeros en cobrar su pensión de setiembre, desde el lunes 7 de septiembre de 2026.

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