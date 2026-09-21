A lo largo de los últimos meses, el diésel se ha convertido en el combustible con mayor incremento de precio debido al encarecimiento internacional del petróleo, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones registradas en el estrecho de Ormuz. En ese sentido, tras el anuncio de un subsidio focalizado y temporal a los transportistas para mitigar el impacto del alza de la gasolina, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los vehículos menores, específicamente los mototaxis, no será necesario que se empadronen en las municipalidades para acceder al bono del Estado que será otorgado a través del Banco de la Nación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PUEDEN LOS MOTOTAXISTAS ACCEDER AL SUBSIDIO FOCALIZADO POR EL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios no necesitan estar empadronados ni realizar trámites ante gobiernos locales o municipalidades para acceder al subsidio económico de S/4 por galón de gasolina o gasohol. Sin embargo, para acceder al beneficio, los conductores de estos vehículos menores deben completar un formulario en el aplicativo habilitado por el MEF (LINK) y esperar que la Sunat y el ministerio validen la información proporcionada. Posteriormente, los datos serán remitidos al Banco de la Nación, entidad encargada de entregar el bono a este grupo de transportistas o a sus representantes legales. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, los requisitos que se deben cumplir para obtener el subsidio:

Contar con DNI vigente.

Presentar licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C.

Tener un vehículo L5 identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.

Contar con SOAT vigente o CAT emitido por una AFOCAT.

Comprar combustible en servicentros de Loreto, Ucayali o Madre de Dios registrados en Osinergmin y con comprobante electrónico.

¿DE QUE TRATA EL FACTOR FOSE APROBADO POR OSINERGMIN?

A través de la Resolución n.° 019-2026-OS/GRT, que además establece el Programa Trimestral de Transferencias Externas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería aprobó el Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), fijado en 1 023, el cual se aplicará en la facturación del servicio eléctrico entre el 4 de agosto y el 31 de octubre de 2026, conforme comparte el diario El Peruano.

Así, la medida se aplicará exclusivamente a los usuarios de los sistemas eléctricos interconectados y a los usuarios libres, incluidos los retiros de energía realizados en el mercado mayorista de electricidad. Es importante mencionar que, la Ley n.° 27510 creó el FOSE con el objetivo de facilitar el acceso y la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios residenciales de bajos consumos, de hasta 140 kWh mensuales, incluidos los suministros colectivos que cumplan con ese requisito.