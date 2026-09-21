Por Redacción EC

A lo largo de los últimos meses, el diésel se ha convertido en el combustible con mayor incremento de precio debido al encarecimiento internacional del petróleo, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones registradas en el estrecho de Ormuz. En ese sentido, tras el anuncio de un subsidio focalizado y temporal a los transportistas para mitigar el impacto del alza de la gasolina, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que los vehículos menores, específicamente los mototaxis, no será necesario que se empadronen en las municipalidades para acceder al bono del Estado que será otorgado a través del Banco de la Nación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.