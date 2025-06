Tras la promulgación del retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en 2024, una buena noticia podría llegar para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) desde el Congreso de la República. Esto se debe a que se ha presentado un proyecto de ley que permite el retiro voluntario de los fondos acumulados en la ONP, siempre que se cumpla con una serie de requisitos que fueron establecidos por los principales organismos. De esta manera, la iniciativa legislativa ha generado dudas entre los asegurados, quienes buscan conocer cómo se realizará el desembolso de hasta 2 UIT, así como quiénes quedarán excluidos del beneficio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES ACCEDERÍAN AL NUEVO RETIRO DE HASTA 2 UIT EN LA ONP?

Hace unos días, el congresista de Juntos por el Perú, Elias Marcial Varas, presentó un proyecto de ley N.º 11292/2024-CR que permite el retiro extraordinario y voluntario de hasta 10,700 soles o 2 UIT de los fondos disponibles. Esta iniciativa se realizaría en dos partes, es decir, quienes quieran acceder a su dinero solo podrán disponer de un primer desembolso que será de 1 UIT, mientras que la otra parte se depositará en un periodo de 30 días que permitirá completar el monto establecido. Asimismo, en caso el monto total es mínimo a una UIT, se procederá a pagar en un solo desembolso.

Sin embargo, no todos los afiliados podrán acceder a este desembolso, como, por ejemplo, los que obtuvieron el bono de reconocimiento y acceden a una pensión, así como también los que tienen un trámite en curso en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) u otro régimen, a menos que hayan sido denegados. Eso no es todo, pues la propuesta legislativa también contempla un aumento progresivo del tope máximo de pensión, que será de S/ 1.100 en 2025 y llegará a S/ 1.350 a partir de 2028, argumentando que los S/ 893 no es suficiente para cubrir para el alto costo de vida.

“Esta propuesta responde al clamor de los más de 760 mil pensionistas que hoy reciben una pensión máxima de apenas s/. 893, monto insuficiente frente al alto costo de vida. Asimismo, permitirá que miles de afiliados que no lograron completar los años de aportación requeridos puedan recuperar parte de lo que aportaron durante años de esfuerzo y trabajo, devolviéndoles la dignidad y reconociendo su aporte al desarrollo del país”, explicó el parlamentario mediante sus redes sociales.