Los feriados 2025 en Perú traen consigo una serie de beneficios para los trabajadores del sector público y privado, quienes aprovechan estos días de descanso para llevar a cabo diversas actividades junto a los seres queridos o, simplemente, optan por viajar a algún destino turístico. En ese sentido, a poco de finalizar el mes, una región del país celebrará este 28 de abril una importante conmemoración muy significativa, por lo que se estableció como feriado no laborable. Esta iniciativa determinó un descanso obligatorio para los servidores públicos, con el objetivo de promover el turismo en esta parte del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGIÓN DEL PERÚ TENDRÁ FERIADO NO LABORABLE ESTE 28 DE ABRIL?

De acuerdo con la Ordenanza Regional N.º 014-2010, recientemente publicado en el diario oficial El Peruano, establece como feriado no laborable a la región de Apurímac para este lunes 28 de abril debido a su 152° aniversario de fundación. Por lo tanto, los trabajadores del sector público se verán beneficiados con este dictamen, ya que será día de descanso. No obstante, según la norma, las horas no trabajadas tendrán que recuperarse en los próximos días. En el caso del sector privado, la medida será opcional y deberá ser coordinada entre el empleador y el trabajador a fin de llegar a un acuerdo.

Asimismo, esto no es todo, ya que el sector educación también adoptara esta medida, por lo que los colegios estatales suspenderán sus actividades educativas por ese día, teniendo en cuenta que las clases deberán ser recuperadas en un nueva fecha, de acuerdo con las normativas establecidas por el Ministerio de Educación (Minedu). De esta manera, los apurimeños aprovechan estas festividades para rendir homenaje a su historia y cultura, llevando a cabo hermosos pasacalles, ferias gastronómicas, danzas típicas, entre otras actividades que los llenan de orgullo.

También es una gran oportunidad para promover el turismo en Apurímac y que tenga un impacto positivo en su economía. Por ello, el gobierno regional organiza una serie de eventos culturales con el objetivo de mostrar a los visitantes su majestuosa cultura. Es importante mencionar que entre los destinos más concurridos se encuentra la Laguna de Pucucha, el Complejo Arqueológico de Saywite, y el Nevado del Ampay, entre otros lugares.

En esa misma línea, de acuerdo con el calendario oficial, el próximo feriado obligatorio en nuestro país será este jueves 1 de mayo por el Día del Trabajador. Además, se decretó día no laborable el día viernes 2 de mayo, formando un feriado largo de cuatro días a nivel nacional, lo que permitirá que una vez más los peruanos disfruten de varios días de descanso realizando diversas actividades. Es importante mencionar que esta efeméride conmemora la lucha de los trabajadores por obtener condiciones laborales más justas, y se otorga como jornada de descanso para empleados de diversos ámbitos.