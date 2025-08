Miles de trabajadores del sector público recibieron una alentadora noticia en los últimos días: la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) aprobó el procedimiento para otorgar un bono excepcional. Con esta medida, se pretende identificar a los servidores públicos contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo n° 276 que, a pesar de percibir remuneraciones correspondientes a niveles de funcionarios o directivos, no ocupan cargos de confianza ni realizan funciones propias de dichos puestos. Ante este anuncio, muchos se cuestionan sobre los beneficiarios que integran esta bonificación, así como la fecha en la que se desembolsaría. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL BONO EXCEPCIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO?

A través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 000136-2025-Servir-PE, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) oficializó el procedimiento para identificar a los servidores públicos que, perteneciendo al régimen del Decreto Legislativo 276 y percibiendo remuneraciones equivalentes a funcionarios o directivos, no ejercen cargos de confianza ni funciones asociadas a dichos niveles. Así, el bono excepcional que recibirán estos beneficiarios será de S/ 100, que forma parte de la cláusula Décimo Segunda del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026.

El bono excepcional que recibirán los trabajadores del régimen 276 será de S/ 100, que forma parte de la cláusula Décimo Segunda del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026.

Asimismo, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública elaboró la propuesta normativa destinada a identificar a los trabajadores públicos que recibirán la bonificación, siendo respaldada por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil y declarada legalmente viable por la Oficina de Asesoría Jurídica de Servir. Por ello, según la resolución, este bono excepcional, que se entregaría como máximo en enero de 2026, no forma parte de un salario, no genera cargas sociales, no es de naturaleza pensionable y tampoco se incluirá en el cálculo de beneficios laborales como gratificaciones o compensación por tiempo de servicios.

“Formalizar el acuerdo del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, mediante el cual se aprueba el “Procedimiento para la identificación de los servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo n° 276 ubicados en los niveles remunerativos de funcionarios o directivos que no desempeñan cargos directivos ni de confianza y, además, no reúnen las características propias de funcionario o directivo, para acceder al bono excepcional establecido en la cláusula Décimo Segunda del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026”, indica Servir.