Los ciudadanos que cumplan efectivamente la función de miembro de mesa tienen derecho a un descanso laboral, aunque las condiciones dependen de si completaron la capacitación previa. (Foto: GEC)
Los ciudadanos que cumplan efectivamente la función de miembro de mesa tienen derecho a un descanso laboral, aunque las condiciones dependen de si completaron la capacitación previa. (Foto: GEC)
/ MIGUEL YOVERA
Por Christian Gambini

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre y miles de trabajadores asumirán la responsabilidad de integrar las mesas de sufragio. La jornada empieza desde las 6:00 a. m. para la instalación y continúa con la recepción de votos y el escrutinio. Debido a que esta labor puede extenderse durante buena parte del día, el Gobierno estableció medidas laborales específicas para quienes cumplan efectivamente esta función.