Tras el inicio de agosto 2026, como todos los meses, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperan con mucho entusiasmo el depósito de su dinero a través del Banco de la Nación. Es así que, según el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), miles de pensionistas del régimen 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional serán los primeros en cobrar, mientras que los empleados estatales a partir de la tercera semana del presente mes. Así, este sector podrá disfrutar de este dinero que les permitirá cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COBRARÁN ESTE 20 DE AGOSTO EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a agosto 2026, en el que se establecen las fechas para el depósito de remuneraciones para los trabajadores del sector público:

Jueves 20 de agosto: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Viernes 21 de agosto: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Lunes 24 de agosto: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Martes 25 de agosto: Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Los trabajadores peruanos que cobran sueldos este 20 de agosto vía Banco de la Nación: revisa el cronograma completo. Foto: El Popular

¿QUÉ JUBILADOS DE LA ONP SERÁN LOS PRIMEROS EN COBRAR SU PENSIÓN EN AGOSTO 2026?

Actualmente, miles de adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a agosto 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar: