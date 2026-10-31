Los últimos meses del año incluyen fechas importantes y muy esperadas por la población peruana. Durante estas jornadas festivas, muchas personas tienen la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso, compartir momentos con sus seres queridos o participar en actividades que les brinden bienestar y alegría. Es así que, este 1 de noviembre los peruanos se verán beneficiados con un feriado debido al Día de Todos los Santos o llamado también Día de los Muertos. Sin embargo, un sector de la población, especialmente quienes laboran en los rubros de hotelería, gastronomía, entretenimiento y otros servicios, deberán trabajar durante este día de descanso obligatorio, accediendo también a los beneficios laborales que la ley establece. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN DE PAGO LOS PERUANOS SI TRABAJAN ESTE 1 DE NOVIEMBRE?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, los trabajadores del sector público o privado que laboren este domingo 1 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos, podrán recibir un triple pago si el empleador no les otorga un descanso compensatorio, tal cual lo establece la ley. Asimismo, Sunafil precisó que no se considera trabajo en feriado cuando la jornada laboral se inicia en un día hábil y concluye durante la fecha festiva.

Sin embargo, en caso de que se les exija trabajar en estas jornadas sin otorgar un descanso compensatorio ni el pago adicional correspondiente, la persona puede presentar una denuncia ante dicho organismo. Inclusive, esta conducta constituye una infracción grave y puede dar lugar a sanciones o multas para la empresa. A continuación, estos son los beneficios laborales por trabajar en días festivos en el país este fin de semana:

El pago por el día feriado (su remuneración normal).

La remuneración diaria correspondiente a la labor realizada.

Un adicional del 100 % sobre la remuneración diaria como sobretasa.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS EN EL PERÚ CADA 1 DE NOVIEMBRE?

La celebración del Día de Todos los Santos en el Perú es un legado de la Iglesia Católica. Sus orígenes se remontan al siglo VIII, entre los años 731 y 741, cuando el Papa Gregorio III, durante su pontificado, decidió dedicar un espacio sagrado en la Basílica de San Pedro para honrar a todos los santos. Esta iniciativa marcó un hito en la historia de la Iglesia y estableció las bases para una celebración que se estableció por completo en el año 835 gracias al papa Gregorio IV. La festividad se adoptó en el Perú y otros países de la región debido a la tradición católica.

La elección del 1 de noviembre para celebrar el Día de Todos los Santos o Día de los Muertos fue una maniobra estratégica de la Iglesia Católica para hacer frente a las festividades paganas del Samhain o Año Nuevo Celta, que actualmente es conocido como Halloween o Noche de Brujas. Al establecer esta fecha, se buscaba reemplazar las prácticas paganas por rituales cristianos, consolidando así su influencia cultural y religiosa.