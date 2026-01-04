Tras el inicio del 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brindó oficialmente el cronograma de pagos correspondiente al presente año, en la que se establecen las fechas para los diversos depósitos a la población. De esta manera, durante la tercera semana de enero, los trabajadores del sector público recibirán su remuneración más el esperado Bono de Escolaridad, a través del Banco de la Nación. Esto, sin duda, representa un gran alivio para este sector, ya que podrán afrontar los gastos de fin de año y del año escolar, que incluyen útiles escolares, uniformes, transporte, entre otros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CALENDARIO DE PAGOS PARA EL SECTOR PÚBLICO EN ENERO 2026

A partir de la tercera semana de enero de 2026, miles de trabajadores públicos comenzarán a recibir su remuneración, conforme el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, también verán reflejado en su planilla de pagos el Bono de Escolaridad por S/ 400, excepto para los docentes contratados y auxiliares de educación contratados bajo la Ley n° 29944, Ley de Reforma Magisterial, que recién se pagará en junio. A continuación, estas son las fechas que se desembolsará el sueldo y otros beneficios, a través del Banco de la Nación, durante el primer mes del año:

Miércoles 21 de enero : Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 22 de enero : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Viernes 23 de enero : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Reniec.

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Reniec. Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

CALENDARIO DE DEPÓSITOS PARA LOS PENSIONISTAS DE LA ONP EN ENERO 2026

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a enero 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán cobrar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas: