En la actualidad, viajar a Estados Unidos de manera legal suele ser una tarea algo complicada para la población, ya que deben pasar por una serie de pasos y cumplir varios requisitos para acceder a una visa que les permita viajar al país norteamericano. A pesar de la dificultad, muchas veces la expedición de dicho documento no está asegurada. No obstante, la Embajada de Estados Unidos en Perú informó que en los próximos días habrá una modificación en el proceso de solicitud de visas, la cual traerá beneficios para los ciudadanos peruanos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER EXONERADOS DE LA ENTREVISTA PARA OBTENER LA VISA AMERICANA?

Según la Embajada de Estados Unidos en Perú, a partir del 2 de septiembre entrará en vigor una nueva modificación dirigidos exclusivamente para las visas de no inmigrantes. En el caso de los menores de 14 años y los mayores de 79 años deberán presentarse obligatoriamente para la entrevista personal en la sede diplomática, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, Lima. Esto ha generado una serie de malestar entre los peruanos debido a estas restricciones para obtener el ansiado visado norteamericano.

Por otro lado, existen exoneraciones para diversas categorías de visas estadounidenses que incluye a las categorías A-1 y A-2, correspondientes a jefes de misión, diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares. Asimismo, alcanza a la visa C-3, destinada a funcionarios de gobierno y acompañantes en tránsito, así como a las visas G-1 a G-4, otorgadas a representantes y trabajadores de organismos internacionales.

Eso no es todo, pues, para los que buscan la renovación de la visa B-1/B-2 (turismo y negocios), tienen la opción de no acudir a una entrevista personal siempre y cuando lleven a cabo el proceso hasta 12 meses después de su vencimiento. Para ello, dicho visado debió tener validez completa y que la persona lo obtuvo siendo mayor de edad, es decir, más de 18 años. Cabe mencionar que la determinación final recaerá en los oficiales consulares, quienes tendrán la facultad de requerir una entrevista en caso lo estimen pertinente.