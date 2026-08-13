El uso de lunas oscurecidas o polarizadas en los vehículos que circulan por el territorio peruano está sujeto a una autorización emitida por la Policía Nacional del Perú (PNP). Este documento permite que los conductores puedan utilizar este tipo de vidrios de manera regular y evitar inconvenientes durante una intervención vehicular. Para obtenerlo, el propietario debe acudir a la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP correspondiente a su región y cumplir con una serie de condiciones establecidas para acreditar que el vehículo puede contar con lunas polarizadas. Uno de los principales cambios que deben considerar quienes planean realizar este procedimiento es que, desde julio de 2025, la gestión dejó de contar con la posibilidad de programar una cita virtual para el peritaje, por lo que actualmente el proceso debe realizarse de manera presencial. Además, antes de iniciar el trámite es necesario que el automóvil ya tenga instalados los vidrios oscurecidos, pues estos serán evaluados durante el procedimiento de autorización.

¿Qué documentos necesitas para solicitar el permiso?

Para comenzar con la solicitud, el propietario debe completar un formulario que tiene carácter de declaración jurada. Este documento debe ser firmado por el titular del vehículo y presentado conforme al formato establecido por las autoridades.

Otro documento necesario es la constancia del pago correspondiente al derecho de trámite. En la solicitud se debe consignar tanto la fecha como el número del recibo, mientras que la presentación de una copia de este comprobante es opcional.

También se debe acreditar la identidad del propietario. Para ello, corresponde presentar el DNI o Carné de Extranjería, acompañado de dos copias. Asimismo, se solicitan dos reproducciones de la tarjeta de identificación vehicular.

Entre los documentos relacionados con las condiciones del vehículo figuran también dos copias del certificado de revisión técnica vigente. A ello se suman dos copias del SOAT, el cual debe encontrarse activo al momento de realizar la gestión.

Declaraciones que debes presentar

La documentación incluye, además, una declaración jurada mediante la cual el propietario afirma no encontrarse dentro de los impedimentos contemplados en la normativa que regula el uso total o parcial de lunas y vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos de transporte terrestre.

Es importante tener presente que los documentos deben corresponder al vehículo que busca obtener la autorización. La información entregada durante el procedimiento permite a la autoridad verificar tanto la identidad del titular como las condiciones administrativas del automóvil.

¿El permiso de lunas polarizadas tiene vencimiento?

Un punto que suele generar dudas entre los conductores está relacionado con la vigencia de la autorización. El permiso concedido para utilizar lunas polarizadas no tiene una fecha de vencimiento establecida, por lo que permanece asociado al vehículo autorizado.

Sin embargo, esta autorización no se transfiere automáticamente cuando el automóvil cambia de propietario. En caso de venta, el nuevo titular deberá iniciar nuevamente el procedimiento para conseguir el permiso correspondiente a su nombre.

¿Cuánto cuesta el trámite en 2026?

Respecto al precio, durante 2026 la solicitud de una autorización nueva tiene un costo de S/ 71.40. Si el propietario necesita gestionar un duplicado, deberá pagar S/ 13.20, mientras que la actualización de información de un permiso vigente tiene una tarifa de S/ 18.60.

El pago puede realizarse por internet mediante Págalo.pe utilizando una tarjeta Visa o Mastercard y el código 08362. También existe la alternativa presencial en las agencias del Banco de la Nación o agentes Multired, utilizando el mismo código de pago. En Lima, además, existe un agente ubicado dentro de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, en la avenida 28 de Julio, cuadra 20, en La Victoria.

Una vez realizado el pago y reunidos los documentos solicitados, el propietario debe continuar el procedimiento de manera presencial ante la autoridad policial correspondiente. Cumplir con cada requisito resulta fundamental para obtener la autorización y circular con lunas polarizadas dentro del marco establecido por la normativa peruana.