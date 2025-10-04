Emitir un recibo por honorarios ya no tiene por qué ser un proceso complicado ni demandar demasiado tiempo. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha implementado herramientas digitales que permiten a los trabajadores independientes emitir sus comprobantes de pago desde la comodidad de su celular o computadora, de forma segura y en pocos minutos.

Gracias a la aplicación Personas SUNAT y a la plataforma virtual del organismo, ahora los profesionales, técnicos y oficios que generen rentas de cuarta categoría pueden emitir sus recibos por honorarios electrónicos sin necesidad de acudir a una oficina ni manejar procesos engorrosos. A continuación, te contamos cómo hacerlo paso a paso.

¿QUÉ ES UN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO Y QUIÉNES DEBEN EMITIRLO?

El Recibo por Honorarios Electrónico (RHE) es un comprobante de pago que emiten las personas naturales por los servicios que prestan de manera independiente. Se aplica a quienes obtienen ingresos considerados como rentas de cuarta categoría, de acuerdo con la legislación peruana. Incluso si el servicio no genera un pago, el profesional debe emitir este comprobante.

Su principal función es acreditar formalmente la prestación del servicio, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y permitiendo al usuario demostrar ingresos ante cualquier entidad pública o privada. Este sistema electrónico reemplaza al antiguo formato físico y garantiza mayor rapidez, seguridad y disponibilidad, ya que puede emitirse en línea las 24 horas del día.

¿CÓMO EMITIR UN RECIBO POR HONORARIOS DESDE LA APP PERSONAS SUNAT?

Emitir un recibo por honorarios desde la aplicación móvil de SUNAT es un proceso intuitivo y rápido. Solo se necesita tener la app actualizada y contar con la Clave SOL. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Abre la aplicación Personas SUNAT e ingresa a la sección “Recibos por honorarios electrónicos”. Accede con tu RUC o DNI y tu Clave SOL. Presiona la opción “Emitir”. Escoge la forma de pago. Registra los datos del cliente, verificando que estén correctos. Completa la información del comprobante: fecha, descripción del servicio, moneda y monto total. Indica si aplica retención del 8% de impuesto a la renta y si el pago fue total o parcial. Haz clic en “Continuar” y revisa la vista preliminar del documento. Finalmente, selecciona Emitir recibo y Aceptar.

El comprobante se puede guardar como frecuente o compartir fácilmente desde la app. Además, cuando recibas el pago, podrás registrarlo de manera rápida en la misma plataforma.

¿CÓMO EMIITR RECIBO POR HONORARIOS DESDE SUNAT VIRTUAL?

Si prefieres hacerlo desde tu computadora, también puedes generar tu recibo a través del portal oficial de la SUNAT. Solo necesitas conexión a internet y seguir estos pasos:

Ingresa al enlace https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itrheopciones/RHESunat.htm Elige la opción “Emisión RHE”. Inicia sesión con tu RUC o DNI y marca la casilla “No soy un robot” antes de hacer clic en “Iniciar sesión”. Registra los datos del cliente: selecciona el tipo de documento (DNI, RUC, pasaporte, carnet de extranjería, etc.) e ingresa el número correspondiente. Luego presiona Validar. Completa la ficha del servicio con la descripción del trabajo realizado, el monto total de los honorarios, la indicación de si corresponde la retención del 8% del Impuesto a la Renta, y el medio de pago acordado. Haz clic en “Continuar” para ver la versión preliminar del recibo y verificar que todos los datos sean correctos. Una vez conforme, selecciona “Emitir” para generar el comprobante. Descarga el archivo en PDF y XML, ya que ambos formatos pueden ser requeridos por las entidades receptoras. Si lo deseas, envía el recibo directamente a uno o varios correos electrónicos desde la misma plataforma.

Con esta opción, la SUNAT facilita la emisión de recibos digitales de manera ágil y segura, ayudando a los profesionales independientes a mantenerse formales y cumplir con sus obligaciones tributarias sin complicaciones.