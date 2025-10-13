Desde hace unas semanas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió la Resolución n.º 03444-2025, mediante la cual se aprueba el procedimiento operativo para el retiro extraordinario y facultativo de la AFP. De esta manera, millones de afiliados, tanto activos, desempleados como próximos a jubilarse de estas entidades privadas, podrán enviar sus solicitudes a partir de este 21 de octubre para el desembolso de hasta 4 UIT (S/ 21 400) de sus fondos personales. En tanto, las Administradoras de Fondos de Pensiones establecen una plataforma que permita realizar la solicitud, los asegurados podrán verificar el cronograma de pagos según el último digito de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE PRESENTAR LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE LA AFP?

Este martes 21 de octubre inicia el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), uno de los pasos que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que verificar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, dicha entidad establecerá una plataforma que permitirá ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial:

Letra : 21 de octubre, 19 de noviembre

: 21 de octubre, 19 de noviembre DNI terminado en 0 : 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre

: 22 y 23 de octubre | 20 de noviembre DNI terminado en 1 : 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre

: 24 y 27 de octubre | 21 de noviembre DNI terminado en 2 : 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre

: 28 y 29 de octubre | 24 de noviembre DNI terminado en 3 : 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre

: 30 y 31 de octubre | 25 de noviembre DNI terminado en 4 : 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre

: 3 y 4 de noviembre | 26 de noviembre DNI terminado en 5 : 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre

: 5 y 6 de noviembre | 27 de noviembre DNI terminado en 6 : 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre

: 7 y 10 de noviembre | 28 de noviembre DNI terminado en 7 : 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre

: 11 y 12 de noviembre | 1 de diciembre DNI terminado en 8 : 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre

: 13 y 14 de noviembre | 2 de diciembre DNI terminado en 9 : 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre

: 17 y 18 de noviembre | 3 de diciembre Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

¿A QUÉ AFP ESTOY AFILIADO ESTE 2025?

Aquellas personas que deseen conocer a qué AFP pertenecen (Integra, Prima, Habitat o Profuturo), la SBS ha dispuesto una página web (LINK) que permite realizar la consulta en simples pasos. Para ello, en primer lugar, el usuario deberá aceptar las condiciones de uso, ingresar su número de DNI y sus datos personales. Luego, tendrá que hacer clic en la opción ‘Buscar’, donde se mostrará toda la información. Este proceso tiene como objetivo proporcionar acceso a información actualizada sobre la cuenta de pensiones, ayudando al usuario a conocer el lugar donde se encuentran sus aportes.