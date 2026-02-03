Con el propósito de facilitar la identificación, reforzar la fiscalización de las ordenanzas vigentes y optimizar el acceso a los servicios municipales relacionados con el cuidado animal, la Municipalidad de Miraflores anunció una buena noticia para sus vecinos: la entrega gratuita de un Documento Nacional de Identidad para mascotas. La implementación de este nuevo sistema marca un hito no solo en otros distritos de la capital, sino también a nivel nacional, donde podrían ponerse en marcha medidas similares a favor de los perros y gatos que forman parte importante de las familias peruanas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL DNI PARA MASCOTAS EN MIRAFLORES?

A través de una nota de prensa, la Municipalidad de Miraflores informó que ha iniciado una nueva campaña que implementa un sistema de identificación para las mascotas. Esta primera jornada se llevó a cabo en la playa Redondo I, donde asistieron decenas de vecinos miraflorinos para registrar a sus animales de compañía de manera eficaz y rápida. Esto permitirá que, tanto perros como gatos, obtengan un DNI (antes carné tradicional) ante el municipio y obtengan diversos beneficios e importantes descuentos en la Veterinaria Municipal Miravet.

De hecho, en medio de esta novedosa jornada, Hana, una golden retriever de diez meses, junto a su propietaria, Marta Escudero, participaron en el proceso y recibieron el primer documento de identidad para mascotas emitido por el municipio miraflorino, lo cual marca un hito en las acciones que la comuna impulsa para promover la tenencia responsable. Además, el DNI virtual es gratuito y el formato físico tiene un costo de S/ 15. Es importante mencionar que, el área de Salud Animal y Enfermedades Metaxénicas llevará a cabo una nueva jornada gratuita de registro este domingo 15 de febrero, en el parque Antonio Raimondi, con el objetivo de que más ciudadanos registren a sus adorables animales.

¿QUÉ PLAYAS SON CONSIDERADAS COMO PET FRIENDLY EN LIMA?

Es usual que durante la temporada de verano muchos peruanos opten por pasar gran parte del día en las principales playas, ya sea con la familia o amigos. Precisamente, se ha vuelto habitual visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas; sin embargo, por lo general, no todos están habilitados para ello. Aun así, una buena noticia han recibido los amantes de los animales, ya que ciertos balnearios permiten el ingreso libre de perros, siempre que respeten las reglas como el uso obligatorio de correa, la correcta recolección de desechos y la supervisión constante de los dueños. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no ingresar al mar ni a las piscinas públicas con mascotas, debido a que podrían poner en riesgo a niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te presentamos las playas pet friendly en Lima compartido por ATV+: