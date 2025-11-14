A nivel nacional, los trabajadores del sector público gozan de diversos beneficios, y en este caso puntual el salario viene a representar el motivo por el cual funcionarios específicos empezarán a verse favorecidos económicamente. Según lo precisa normativa aprobada por parte del gobierno peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una nueva escala remunerativa entrará en vigencia, y dirigida a servidores cuyos sueldos incluso superarán los 15 mil soles considerando tanto niveles como cargos de apoyo a la función fiscal y administrativa.

ESTOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO RECIBIRÁN MÁS DE 15 MIL SOLES COMO SALARIO TRAS PUBLICACIÓN DE NUEVA ESCALA REMUNERATIVA

Anualmente, diversas son las normativas que desde el gobierno peruano vienen dándose a conocer buscando beneficiar a los trabajadores ligados al sector público, siendo en este caso puntual el Decreto Supremo N° 241 la normativa a partir de la cual se aprueba nueva escala remunerativa.

De acuerdo a la información compartida por parte del MEF, “los servidores de apoyo a la función fiscal y administrativo del Ministerio Público sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728″, hoy terminan abarcando el grupo de funcionarios beneficiarios que además recibirá una gratificación por Fiestas Patrias, otra por Navidad, y también bonificación por escolaridad.

Con respecto a la nueva escala remunerativa que aprueba el gobierno peruano para beneficio de trabajadores de dicho organismo constitucional hacia el 2026, te compartimos el listado completo donde figuran establecidas desde niveles hasta rangos puntuales:

Gerente General / Jefe del Instituto de Medicina Legal (Directivo 7), S/15.600

Gerente Central / Secretario General (Directivo 6), S/14.442

Gerente / Procurador Público (Directivo 5), S/13.000

Subgerente (Directivo 4), S/11.362

Asesor, Administrador o Procurador Adjunto (Directivo 3), S/8.973

Abogado, Analista o Médico (Profesional 6), S/7.183

Biólogo, Psicólogo, Químico Farmacéutico, Tecnólogo Médico o Especialista Administrativo (Profesional 5), S/6.052

Operador Administrativo o Programador (Técnico 6), S/5.256

Asistente Administrativo (Técnico 5), S/4.962

Asistente Médico Legal o Técnico Necropsiador (Técnico 5), S/4.471

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 1), S/3.842

Resulta importante destacar, que así como este beneficio otorgado a servidores de apoyo a la función fiscal y administrativa del Ministerio Público, otros trabajadores del sector público, y a partir del 2026, también gozarán de incrementos salariales que reconocen la labor realizada en favor del Estado.

¿CUÁLES SON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE GOZARÁN DEL INCREMENTO SALARIAL DE 100 SOLES DESDE EL 2026?

Por la noche del 30 de junio, tal y como ocurrió un año atrás, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se reunió con representantes de las 5 confederaciones que integran las organizaciones sindicales locales, y esto con la finalidad de fortalecer nuevamente el diálogo social y priorizar así la lucha por los derechos laborales y la necesidad de alcanzar consensos en pro de casi 600 mil empleados públicos que desde inicios de 2026 serían beneficiados con incremento remunerativo puntual.

A través de la plataforma única del Estado peruano, Servir comparte la presentación formal y documento que suscribe el Convenio Colectivo Centralizado, acta firmada y suscrita por ambas partes, y que por cuarto periodo consecutivo busca beneficiar a los servidores administrativos mediante la inclusión y otorgamiento de bonos, y también aumento de los ingresos percibidos mensualmente.

En ese sentido, hoy pasamos a detallarte que los trabajadores incluidos dentro de los siguientes regímenes laborales, pasarían a percibir 100 soles más a partir del 1 de enero de 2026, mientras otros también se beneficiarían con aumento, pero solo ascendente a los S/53:

Incremento de 100 soles

- Decreto Legislativo N° 1057 (Contratación Administrativa de Servicios / CAS)

- Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria

Incremento de 53 soles

- Decreto Legislativo N° 728

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil

Miles son los trabajadores del sector público peruano que desde el 1 de enero de 2026, pasarían a percibir 100 soles más a salario cobrado mensualmente, según lo definen acuerdos establecidos mediante Convenio Colectivo Centralizado. (Fuente: El Peruano)

Cabe resaltar, que cada trabajador del sector público beneficiario debe cumplir con ciertos requisitos y condiciones de conformidad a la normativa vigente y a fin de acogerse a la medida plasmada en el Convenio Colectivo Centralizado, mientras resulta preciso detallar, que quienes conforman la Ley N° 28091 (Ley del Servicio Diplomático de la República), son los únicos que no recibirán incremento mensual a partir del 1 de enero de 2026.

¿QUÉ DEBO HACER COMO TRABAJADOR DEL SECTOR PÚBLICO PARA BENEFICIARME CON EL INCREMENTO DE S/100?

Los servidores públicos vinculados a 2 regímenes laborales y sujetos a la negociación colectiva centralizada, verán reflejado mensualmente, y a partir del 1 de enero de 2026, un total de S/100, pero para gozar del beneficio tendrán que prioritariamente figurar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Asimismo, las cláusulas del Convenio Colectivo Centralizado refieren que para acceder al incremento del Monto Único Consolidado (MUC), cada trabajador debe percibir ingresos mensuales totales inferiores a los S/15,600, encontrándose el mismo, afecto a cargas sociales, siendo de naturaleza pensionable y carácter remunerativo.